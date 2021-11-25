Президента Чехии выписали спустя 1,5 месяца госпитализации 25.11.2021, 13:18

Милош Земан

Милош Земан переведен на домашнее лечение.

Президент Чехии Милош Земан выписан в четверг из Центрального военного госпиталя в Праге, в котором находился на лечении с 10 октября, сообщает РИА Новости.

Президент Чехии перевезен в загородную резиденцию «Ланы», где будет проходить курс домашнего лечения.

По словам одного из лечащих врачей президента, хирурга Павла Пафко, Земан страдает хроническим заболеванием, у него цирроз печени и в желудок в настоящее время введен зонд для кормления.

В пятницу Земан намерен назначить лидера выигравшей парламентские выборы 8-9 октября коалиции «Вместе» Петра Фиалу новым премьером. Предполагается, что эта церемония состоится в резиденции «Ланы». Затем Земан хочет здесь же провести встречи с некоторыми кандидатами на посты министров.

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