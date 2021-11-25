Польша может полностью закрыть границу с Беларусью 6 25.11.2021, 15:30

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Принятие окончательного решения зависит от действий белорусских властей.

Сегодня в штаб-квартире Бюро национальной безопасности Польши прошло совещание сотрудников кризисного управления по ситуации на границе, сообщает tvp.info. В нем участвовали президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, а также руководители Министерства внутренних дел, Министерства национальной обороны, Министерства иностранных дел и других служб.

Накануне премьер-министр Польши встретился с лидерами Литвы, Латвии, Эстонии, а также с премьер-министрами стран Вышеградской группы (включая Венгрию, Чехию и Словакию) и премьер-министром Хорватии.

«Мы хотим сохранить солидарность Запада по поводу миграционного кризиса. Западный мир вместе с Центральной и Восточной Европой должен послать сигналы Минску и Москве, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Мы продолжим эту миссию», - сказал заместитель главы МИД Польши Мартин Пшидач.

Пшидач также рассказал об усилении дезинформационной активности в связи с миграционным кризисом. «Все это требует нашего глубокого анализа», - добавил он.

«Дело в том, что в контексте этих угроз западный мир вместе с регионом Центральной и Восточной Европы должен послать соответствующие сигналы и Минску, и Москве, чтобы не происходило дальнейших действий по эскалации конфликта. Мы продолжим эту миссию в течение следующих нескольких дней», - подчеркнул Мартин Пшидач.

На вопрос о дальнейших экономических санкциях, которые будут наложены на власти Беларуси, он отметил, что пятый пакет санкций принят и сейчас отдельные положения этого документа конкретизируются.

«Ситуация на границе - опасность, которую мы наблюдали вокруг пограничных переходов - вынудила закрыть этот переход (в Кузнице). Мы абсолютно полны решимости обезопасить польскую границу. Если ситуация обострится, необходимо будет закрыть и другие пункты пересечения границы», - сказал Пшидач.

Он добавил, что это действительно зависит от белорусской стороны.

«Если она завершит эту гибридную операцию в отношении Польши, Польша как торговый партнер - не только в регионе, но и для других участников, европейских и азиатских - хотела бы, чтобы эта торговля функционировала нормально, но все это будет зависеть от безопасности на границе», - подчеркнул замглавы МИД Польши.

Он также сообщил, что дипломатические действия относительно ситуации на границе с Беларусью будут адресованы всем странам-членам ЕС. «Мы поговорим со всеми странами - напрямую или по телефону, или в кулуарах различных предстоящих мероприятий», - сказал Пшидач.

Он добавил, что эти дипломатические усилия будут продолжаться до тех пор, пока не произойдет деэскалация.

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