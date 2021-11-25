«Есть опасность, что через год отменят и молоко, и деньги» 10 25.11.2021, 18:22

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Что хотят изменить в Трудовом кодексе?

Недавно Минтруда анонсировало изменения в Трудовой кодекс. Среди них — предложение разрешить на заводах вместо молока выдавать денежную компенсацию, чередовать работу в офисе и дома, пишет «Наша Нива».

«Закрепили то, что есть на практике»

Одно из изменений касается дистанционной работы. В кодексе пропишут, что работать удаленно можно будет как постоянно, так и временно (не более шести месяцев в году). Или чередовать работу в офисе и дома.

По сути, в законе закрепят то, что и так есть на практике, говорит лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

«Некоторые бухгалтеры дня два работают в офисе, а три — дистанционно. То же у программистов. Жизнь уже показала, что от этого работа не становится хуже».

«Будет мотивация сделать вакцинацию»

Работникам хотят предоставить свободные дни для прохождения диспансеризации. Они будут оплачиваться как обычные —сохранится средняя зарплата по месту работы. Чтобы взять такой день, нужно будет написать заявление, а потом принести руководству документы, подтверждающие, что вы действительно занимались своим здоровьем.

Такое нововведение — в пользу работников. Ведь сейчас, чтобы сходить на профилактический осмотр или прививку, нужно брать отгул за свой счет или в счет отпуска.

«Плюс в том, что будет мотивация у человека сделать вакцинацию, например. Если сейчас после прививки у работников температура, то ему нужно брать больничный. Дают его только в поликлинике, но там большая нагрузка на терапевтов, очереди. К тому же, когда выходишь на больничный, тебе первые дни платят 80% зарплаты», — обращает внимание Федынич.

«Но мне не совсем понятно, почему количество этих свободных от работы дней будет зависеть от возраста работника. Почему только от возраста, а не от состояния здоровья?

Считаю, что здесь недоработанная норма. Непонятно, кто и как будет решать, сколько дней дать на диспансеризацию», — говорит Федынич.

«Свободный день берут, чтобы отпустить жену по делам»

Еще одно новшество будет касаться родителей, воспитывающих троих и более детей в возрасте до 16 лет или ребенка-инвалида до 18 лет. Вместо дополнительного свободного дня в неделю они могут попросить сокращенный рабочий день и освобождаться на час раньше. Зарплата при этом сохранится.

Геннадий Федынич считает, что это не будет востребовано.

«Мужчины берут свободный день, чтобы, может, отпустить жену — к врачу, по хозяйственным вопросам. Что этот час дает? Ничего. Не думаю, что этим будут пользоваться».

Возможно, сокращенный день более выгоден для нанимателя, чем дополнительный выходной?

«Если доводится план, ты можешь отработать и четыре дня настолько продуктивно, чтобы пятый тебе был выходным и нанимателя все устраивало. Ведь давайте честно: если ты не будешь выполнять план и только брать выходные по закону, какому нанимателю это понравится?» — рассуждает профсоюзный лидер.

«30 рублей или здоровье — что дороже?»

Последнее, что предлагают, — предоставит работнику, занятому на вредном производстве, выбор: получить молоко или денежную компенсацию.

Плюсы здесь неоднозначные, считает Федынич. Бутылка молока раз в день — это около 30 рублей в месяц.

«Это не деньги для работника. Если человеку, работающему во вредных условиях, положено пить молоко, он должен его пить, и каждый день. А то бывают случаи, что на предприятие молоко не завезут.

Денежная компенсация, я считаю, это не забота о здоровье. Когда мы говорим о 30 рублях или о здоровье — что дороже? Или это молоко никоим образом сегодня не влияет на состояние человека?

Нужно советоваться с медиками. Если они говорят, что можно дать деньгами, то существует опасность, что через год отменят и это молоко, и деньги».

Каких изменений в законодательстве не хватает?

Профсоюзный лидер говорит: чтобы действительно улучшить состояние работников, стоило бы подумать над другими изменениями в законе. Например, перейти от контрактной системы к бессрочным договорам. Ведь при контрактной системе одни работники переживают, не уволят ли их с предприятия через год, а другие не могут уволиться при необходимости.

«Следовало бы также четко прописать, что оклад не может быть ниже минимальной зарплаты. Не все наниматели этого придерживаются, некоторые включают в минимальную сумму и премии. Но ведь премия один месяц может быть, а другой нет».

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