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«Режим своими руками озлобил против себя мигрантов»

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  • 25.11.2021, 21:17
  • 4,026
«Режим своими руками озлобил против себя мигрантов»

Видеофакт.

А вы вообще в курсе что восточный народ очень гордый? Они ничего не забывают и не прощают. Тем более, когда дело касается их детей, пишет телеграм-канал БОР.

Режим своими руками озлобил против себя все народы мира.

Белорусы, мигранты, представители зарубежных СМИ, представители международных организаций. Неважно. Для него мы всего лишь стадо. И он хочет им управлять самым жестоким методом.

Пора прекратить любые издевательства над людьми в нашей стране. Белорусы — мирные люди. А эти изверги к нашей стране и к нашей нации не имеют никакого отношения.

Не будьте стадом. Думайте головой. Ждать больше нечего.

Оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких.

Бастуй, Беларусь!

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