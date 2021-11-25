«Режим своими руками озлобил против себя мигрантов»2
- 25.11.2021, 21:17
- 4,026
Видеофакт.
А вы вообще в курсе что восточный народ очень гордый? Они ничего не забывают и не прощают. Тем более, когда дело касается их детей, пишет телеграм-канал БОР.
Режим своими руками озлобил против себя все народы мира.
Белорусы, мигранты, представители зарубежных СМИ, представители международных организаций. Неважно. Для него мы всего лишь стадо. И он хочет им управлять самым жестоким методом.
Пора прекратить любые издевательства над людьми в нашей стране. Белорусы — мирные люди. А эти изверги к нашей стране и к нашей нации не имеют никакого отношения.
Не будьте стадом. Думайте головой. Ждать больше нечего.
Оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких.
Бастуй, Беларусь!