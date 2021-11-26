«Этот метан давно там зашкаливал»: россиянка рассказала об условиях работы в шахте, где погибло 52 человека 17 26.11.2021, 8:57

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Шахтеров заставляли любой ценой выполнять план.

Супруга погибшего российского шахтера Бориса Пиялкина рассказала о пожаре на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области РФ за 10 дней до ЧП, в результате которого погибли 52 человека. Об этом сообщает (gazeta.ru https://www.gazeta.ru/social/news/2021/11/26/n_16919341.shtml?updated).

По ее словам, предыдущий инцидент с пожаром произошел 15 ноября, тогда горняки сами потушили огонь. Она отметила, что все знали о погрешностях в шахте, и Роспотребнадзор «все проверял».

«И что они там проверяли? Этот метан давно там зашкаливал. Мой муж звеньевым ходил, на груди был датчик. Он говорит, что «датчик пищит, я его водой намочу, чтобы он не пищал. И дальше работали. Вот в каких условиях они работали», — рассказала вдова шахтера.

Она добавила, что ее муж был опытным горняком с 30-летним стажем работы.

В комментарии телеграм-каналу SHOT https://t.me/shot_shot/32334 россиянка отметила, что шахтеров заставляли любой ценой выполнять план: «Им говорят: вы что, трусы, что ли, что, вам деньги не нужны, план не нужен»

Ранее стало известно, что в шести шахтах Кузбасса обнаружили нарушения после проверки на взрывоопасность.

25 ноября в одном из штреков угольной шахты «Листвяжная» в Кузбассе произошел взрыв.

В результате аварии на шахте погибли 52 человека. Среди них шестеро спасателей, которые спустились под землю за горняками. По числу жертв это стало крупнейшим ЧП на российских шахтах за последние 11 лет. Следствие задержало руководителей шахты, возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

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