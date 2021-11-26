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Европарламент поддержал введение санкций против ЧВК «Вагнера»

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  • 26.11.2021, 9:19
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Европарламент поддержал введение санкций против ЧВК «Вагнера»
иллюстрационное фото

Формирование наемников признано агентом российского государства.

Европарламент на заседании в четверг одобрил резолюцию, осуждающую нарушения прав человека бойцами частных военных компаний, сообщает dw.com.

Особое внимание уделено структуре, известной как "ЧВК Вагнера" и "ее связям с российским государством".

"За" документ проголосовали 585 депутатов, "против" - 40, еще 43 – воздержались.

В тексте резолюции говорится, что европарламентарии "самым решительным образом осуждают чудовищные преступления, совершенные российской военизированной организацией "Группа Вагнера" и связанными с ней частными военными структурами в различных зонах конфликтов".

"Европарламент указывает на весомые свидетельства того, что российское государство несет ответственность за финансирование, обучение, руководство и оперативное командование этими военизированными группами", - отмечается в резолюции. Евродепутаты убеждены, что "ЧВК Вагнера" и ряд других военизированных подрядчиков следует рассматривать как "доверенные организации российского государства, действующие в его интересах". В этой связи они обращаются к Москве с призывом позаботиться о выполнении статьи 359 Уголовного кодекса России, которая запрещает вербовку, обучение, финансирование или обеспечение наемников, а также использование их в вооруженных конфликтах.

В резолюции отмечается, что впервые о "ЧВК Вагнера" стало известно в 2014 году из-за ее участия в аннексии Крыма и конфликте в Донбассе. Наемники, как говорится в документе, действовали также в Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, Центральноафриканской Республике и Венесуэле.

Европарламент высказался в поддержку усилий Киева, связанных с тем, чтобы привлечь бойцов ЧВК к ответственности. Одновременно в Европарламенте приветствовали достижение договоренности в Совете ЕС по поводу введения санкций против "Группы Вагнера".

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