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Политолог: Лукашенко отступает под натиском внешнего давления

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  • 26.11.2021, 10:06
  • 12,554
Политолог: Лукашенко отступает под натиском внешнего давления
фото: ТАСС

Эффект от миграционного шантажа получился обратный.

Министерство транспорта Ирака объявило, что 608 иракских граждан прибыли домой на самолетах государственной компании Iraq Airlines, предназначенных для эвакуации граждан, застрявших на белорусско-польской границе, пишет белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Ранее, 18 ноября, иракские авиалинии совершили чрезвычайный рейс 430 иракских граждан из Беларуси.

Таким образом число эвакуированных достигло 1 038 человек.

Шантаж провалился. Эффект получился обратный. Вместо признания «президентом», Лукашенко закрепил себя в качестве «террориста», с которым будут вести переговоры с позиции силы.

Обратной дороги нет.

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