Политолог: Лукашенко отступает под натиском внешнего давления

Политолог: Лукашенко отступает под натиском внешнего давления12
- 26.11.2021, 10:06
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Эффект от миграционного шантажа получился обратный.
Министерство транспорта Ирака объявило, что 608 иракских граждан прибыли домой на самолетах государственной компании Iraq Airlines, предназначенных для эвакуации граждан, застрявших на белорусско-польской границе, пишет белорусский политолог Дмитрий Болкунец.
Ранее, 18 ноября, иракские авиалинии совершили чрезвычайный рейс 430 иракских граждан из Беларуси.
Таким образом число эвакуированных достигло 1 038 человек.
Шантаж провалился. Эффект получился обратный. Вместо признания «президентом», Лукашенко закрепил себя в качестве «террориста», с которым будут вести переговоры с позиции силы.
Обратной дороги нет.