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Ирак отправляет дополнительные самолеты для возвращения из Беларуси еще более 800 мигрантов

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  • 26.11.2021, 18:10
  • 5,066
Ирак отправляет дополнительные самолеты для возвращения из Беларуси еще более 800 мигрантов

На сегодняшний день более 1000 человек уже вернулись в Ирак.

Ирак отправляет дополнительные самолеты для возвращения на родину из Беларуси еще более 800 мигрантов. Как рассказал «Немецкой волне» представитель иракского МИДа Ахмед аль Сахаф, 431 человек вылетит рейсом в пятницу и еще 430 – следующим самолетом в субботу.

На сегодняшний день более 1000 человек уже вернулись в Ирак.

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