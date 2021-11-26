Ирак отправляет дополнительные самолеты для возвращения из Беларуси еще более 800 мигрантов

Ирак отправляет дополнительные самолеты для возвращения из Беларуси еще более 800 мигрантов3
- 26.11.2021, 18:10
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На сегодняшний день более 1000 человек уже вернулись в Ирак.
Ирак отправляет дополнительные самолеты для возвращения на родину из Беларуси еще более 800 мигрантов. Как рассказал «Немецкой волне» представитель иракского МИДа Ахмед аль Сахаф, 431 человек вылетит рейсом в пятницу и еще 430 – следующим самолетом в субботу.
На сегодняшний день более 1000 человек уже вернулись в Ирак.