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«Черная пятница по-белорусски»: банк обещал единый курс, но что-то пошло не так

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  • 26.11.2021, 21:11
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«Черная пятница по-белорусски»: банк обещал единый курс, но что-то пошло не так

По правилам с 10 до 16 часов можно было поменять по наименьшему курсу до 20 тысяч долларов.

К onliner.by обратился расстроенный читатель, который очень ждал, когда начнется действие акции «Черная пятница» в «Банке БелВЭБ». По правилам с 10 до 16 часов можно поменять по единому курсу валют (наименьшему) до 20 тысяч долларов. Но потом мужчина заметил, что курсы ни разу не одинаковые.

— «Банк БелВЭБ» объявил, что сегодня, с 10 до 16 часов, будет единый курс покупки/продажи. На самом деле в приложении ничего такого нет, я зашел и увидел самые обычные курсы валют. Очередная «черная пятница по-белорусски», — рассказывает читатель. — Ну ладно я просто следил за акцией, потому что было интересно. Но есть люди, которые утром купили валюту в надежде сдать ее вечером из-за упавшего российского рубля и офигели, когда увидели разный курс, в то время как он должен быть одинаковым.

Onlíner обратился в банк, чтобы узнать, где же обещанный единый курс. Там отвечают, что курсы валют некорректно отобразились на сайте, а в мобильном приложении все работало исправно.

— Действительно, такое предложение «Банка БелВЭБ» действовало с 10 до 16 часов при совершении операций в мобильном приложении UP. К сожалению, на сайте банка курсы купли/продажи валют отобразились некорректно: на несколько минут ранее появились курсы, которые должны были действовать с 16 часов. В мобильном приложении курсы были указаны верно на протяжении всей акции. «Банк БелВЭБ» приносит свои извинения клиенту, если ему не удалось совершить запланированную сделку, — ответили в пресс-службе банка.

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