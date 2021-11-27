Moderna начала разработку вакцины от нового COVID-штамма «омикрон» 27.11.2021, 8:03

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Специалисты обратили внимание на необычную комбинацию мутаций в вновь открывшемся штамме.

Американская фармацевтическая компания Moderna разрабатывает вакцину, способную противостоять недавно выявленному южноафриканскому штамму коронавируса «омикрон». Новый штамм включает наблюдаемые мутации в дельта-варианте.

Об этом сообщили в пресс-службе компании Moderna.

Комбинация мутаций в вновь открывшемся штамме, как отмечается, «являет собой значительный потенциальный риск ускорения ослабления природного и индуцированного вакцинами иммунитета».

Отмечается, что Moderna уже изучает в клинических условиях два поливалентных бустера-кандидата, разработанных в ожидании мутаций, подобных тем, которые возникли в варианте «омикрон».

«Первый кандидат ( мРНК-1273.211) включает несколько мутаций, присутствующих в штамме «омикрон», которые также присутствовали в рассматриваемом бета-варианте. Второй поливалентный кандидат ( МРНК-1273.213) включает много мутаций, присутствующих в штамме «омикрон», также присутствовавших в вариантах бета и дельта», — говорится в сообщении.

Данные по исследованиям ожидаются в ближайшие недели.

В южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге обнаружили десять случаев заражения новым штаммом COVID-19, который может оказаться более патогенным, чем другие варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и стойкость к вакцинам.

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