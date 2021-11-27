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В Добруше провели «Ярмарку вакансий», но что-то пошло не так

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  • 27.11.2021, 10:44
  • 11,292
В Добруше провели «Ярмарку вакансий», но что-то пошло не так

Специалисты с опытом отказываются работать на режим.

На днях в Добруше проходила «Ярмарка вакансий». На 27 официально зарегистрированных безработных в районе сейчас 262 вакансии. Но в итоге с «Ярмарки» ушли ни с чем и соискатели, и представители работодателей, пишет «Флагшток» со ссылкой на газету местного райисполкома.

Дело в том, что работодатели требуют положительную характеристику с предыдущего места работы.

Еще одна проблема — на многие должности требуются люди со специальной подготовкой и опытом. Так безработные и остаются ни с чем, а предприятия — с массой вакансий.

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