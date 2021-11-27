В Кузбассе отправили в отставку мэра города после аварии на шахте 4 27.11.2021, 17:40

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Во время аварии на шахте «Листвяжная» он провел банкет в честь своего первого дня в должности.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отправил в отставку мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко – в день аварии на шахте "Листвяжная" он организовал банкет. У Старченко 25 ноября был первый день в должности мэра. Ранее он занимал пост директора санатория, главврача и заместителя главы города, сообщает «Настоящее время».

На церемонии его инаугурации присутствовали спикер областного парламента Алексей Зеленин и "почетные граждане города".

Местное издание "Ваши новости" выкладывало видео закрытого банкета в кафе "Лагуна" после церемонии. Старченко на видео не было, но в кадр попали депутаты городского совета.

25 ноября из-за взрыва метана на шахте "Листвяжная" погиб 51 человек. Среди них 46 горняков и пять спасателей.

Суд в Кемерове арестовал на два месяца директора шахты "Листвяжная" Сергея Махракова, первого заместителя директора Андрея Молостова, а также инспектора местного отделения Ростехнадзора.

Всем им грозит до семи лет лишения свободы.

В шахте во время взрыва было 285 горняков, из них погибли 46 шахтеров и пятеро спасателей.

Вдова одного из шахтеров Инна Пиялкина рассказала журналистам о нарушениях на шахте:

"Метан там зашкаливал, это было известно, приходилось работать каждый день. Я говорила, что добром это не кончится. Зашкаливало так, что все датчики там пищали. А в ночь с 14 на 15 ноября в лаве был пожар. И вот результат. Буквально 10 дней прошло, и все теперь там лежат. Я уже взрослая женщина. У меня взрослый ребенок. А там сидят жены молодых парней – уложили 46 человек. Такого в жизни никогда не было, чтобы сразу за один раз. На этой шахте взрыв был 18 лет назад, 13 человек погибло. Тут вся деревня с ума сходила. А сейчас 46. Они не будут кучей хоронить, по одному будут, чтобы люди с ума не сошли", – говорит Инна Пиялкина.

Средняя зарплата в Кузбассе на 2021 год, по данным Росстата, составила около 47 тысяч рублей ($620). Самые высокие средние зарплаты в угледобывающей отрасли – около 80 тысяч рублей ($1066 долларов).

За последние 20 лет в России было 23 аварии на шахтах с жертвами. Из них 14 произошли в Кемеровской области.

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