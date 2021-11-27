Временный поверенный в делах США в Беларуси встретился с семьями политзаключенных

Временный поверенный в делах США в Беларуси встретился с семьями политзаключенных1
- 27.11.2021, 18:04
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Рубен Арутюнян выразил неизменную поддержку полизаключенным и их семьям.
Временный поверенный в делах США в Беларуси Рубен Арутюнян встретился с семьями политических заключенных по случаю Дня благодарения, чтобы выражать неизменную поддержку заключенным и их семьям, сообщает «Весна».
Среди них — жены политических заключенных Алеся Беляцкого и Влада Лабковича, родители Николая Дедка и Марии Колесниковой, мать Анастасии Булыбенко, жены Игоря Лосика, Николая Статкевича, Максима Знака и другие.