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Временный поверенный в делах США в Беларуси встретился с семьями политзаключенных

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  • 27.11.2021, 18:04
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Временный поверенный в делах США в Беларуси встретился с семьями политзаключенных

Рубен Арутюнян выразил неизменную поддержку полизаключенным и их семьям.

Временный поверенный в делах США в Беларуси Рубен Арутюнян встретился с семьями политических заключенных по случаю Дня благодарения, чтобы выражать неизменную поддержку заключенным и их семьям, сообщает «Весна».

Среди них — жены политических заключенных Алеся Беляцкого и Влада Лабковича, родители Николая Дедка и Марии Колесниковой, мать Анастасии Булыбенко, жены Игоря Лосика, Николая Статкевича, Максима Знака и другие.

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