Ученые из Израиля выяснили, когда лучше делать бустерную прививку от COVID-19 27.11.2021, 20:16

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Израиль был в числе первых стран, которые провели масштабную кампанию по вакцинации.

"Исследование, проведенное в Израиле, показало, как снижается иммунитет к Sars-CoV-2, приобретенный благодаря мРНК-вакцинам. По данным исследования, в целом иммунная защита остается стабильной в течение первых трех месяцев. Затем, несмотря на вакцинацию, риск заражения постепенно возрастает", - пишет немецкий журнал Focus (перевод — inopressa.ru).

"Поскольку с течением времени в крови циркулирует все меньше специфичных для Sars-CoV-2 антител и Т-клеток, иммунной системе требуется больше времени для реакции. Особенно для быстро размножающегося "дельта"-варианта вируса, этого времени достаточно, чтобы обосноваться в нашем организме", - поясняет издание.

"Но насколько быстро и серьезно снижается иммунная защита? Это показало исследование из Израиля, в котором ученые под руководством Ариэля Израэля из компании медицинского страхования Leumit проанализировали данные более чем 80 тыс. вакцинированных людей. Они сравнили, у скольких из участников ПЦР-тест был положительным, несмотря на вакцинацию, и как их количество менялось с увеличением промежутка времени после введения второй дозы вакцины".

"Израиль был в числе первых стран, которые провели масштабную кампанию по вакцинации", - объясняют исследователи. Благодаря использованию мРНК-вакцины от BioNTech/Pfizer уже на ранних этапах была достигнута очень широкая иммунизация населения. В то же время, однако, Израиль стал одной из первых стран, где число случаев заболевания коронавирусом вновь стало расти, несмотря на вакцинацию - уже в июне 2021 года заболеваемость там начала увеличиваться. Поэтому команда ученых изучила, как это связано со снижением иммунной защиты".

"Результат: в первые три месяца после второй прививки доля заражений коронавирусом составила около 1,3%. Поскольку некоторые участники проходили плановое тестирование, эти положительные случаи также включали многие случаи бессимптомного течения заболевания", - говорится в статье.

"Однако на четвертом месяце уровень заражения начал ощутимо расти: число положительных тестов уже достигло 2,4% - то есть увеличилось почти в два раза. В пятый месяц доля заражений выросла до 4,6%. Затем, начиная с пятого месяца, защита стала снижаться еще более заметно: в период от 150 до 179 дней после второй прививки уровень заражений составил 10,3%; через более чем 180 дней он вырос до 15,5%".

"Эти результаты подтверждают, что иммунитет к Sars-CoV-2, полученный благодаря вакцинации мРНК-вакциной, начинает постепенно снижаться примерно с третьего месяца. Через шесть месяцев риск заражения, несмотря на вакцинацию, составляет уже целых 15%. Однако в исследовании изучалась только частота заражения, но не то, насколько тяжелыми были симптомы Covid-19 при этих повторных заражениях и проявлялись ли они вообще у участников", - отмечает издание.

"Однако, по мнению исследователей, эти результаты подчеркивают, что целесообразно проводить ревакцинацию начиная примерно с пятого месяца - хотя бы для того, чтобы остановить дальнейшее распространение коронавируса. Потому что даже если заразившиеся несмотря на вакцинацию люди не заболевают сами, они могут передать вирус другим (British Medical Journal (BMJ), 2021; doi: 10.1136/bmj-2021-067873)", - передает Focus.