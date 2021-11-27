закрыть
27 ноября 2021, суббота, 23:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Сербии массовые протесты из-за добычи лития

  • 27.11.2021, 22:35
  • 2,578
В Сербии массовые протесты из-за добычи лития

Протестующие блокируют дороги в городах страны.

Сотни протестующих за охрану окружающей среды заблокировали дороги в Белграде и других сербских городах в субботу, возмущенные планами горнодобывающего гиганта Rio Tinto по добыче лития в балканской стране, пишет zn.ua.

Значительные залежи лития, ключевого компонента для аккумуляторов электромобилей, обнаружены вокруг западного города Лозница, где англо-австралийская компания начала покупать землю, но все еще ждет зеленого света от государства, чтобы начать добычу.

В Белграде протестующие заблокировали главный мост в столице и крупный перекресток на час после столкновений с силами безопасности, которые в конечном итоге позволили им продолжить свою акцию.

«Я здесь, потому что не хочу, чтобы они продавали землю моих предков. Сербия не продается», - сказал AFP один из протестующих, 31-летний музыкант Милан Милосавлевич.

Протестующие также заблокировали дороги в нескольких других сербских городах, включая Нови-Сад на севере, центр Крагуеваца, Шабац на северо-западе и западный город Валево, сообщает телеканал N1.

Rio Tinto обнаружила запасы лития в районе Лозницы в 2006 году.

По словам Весны Проданович, директора Rio Sava, дочерней компании Rio Tinto в Сербии, компания намерена инвестировать в проект 2,4 миллиарда долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский