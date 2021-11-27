В Сербии массовые протесты из-за добычи лития 27.11.2021, 22:35

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Протестующие блокируют дороги в городах страны.

Сотни протестующих за охрану окружающей среды заблокировали дороги в Белграде и других сербских городах в субботу, возмущенные планами горнодобывающего гиганта Rio Tinto по добыче лития в балканской стране, пишет zn.ua.

Значительные залежи лития, ключевого компонента для аккумуляторов электромобилей, обнаружены вокруг западного города Лозница, где англо-австралийская компания начала покупать землю, но все еще ждет зеленого света от государства, чтобы начать добычу.

В Белграде протестующие заблокировали главный мост в столице и крупный перекресток на час после столкновений с силами безопасности, которые в конечном итоге позволили им продолжить свою акцию.

«Я здесь, потому что не хочу, чтобы они продавали землю моих предков. Сербия не продается», - сказал AFP один из протестующих, 31-летний музыкант Милан Милосавлевич.

Протестующие также заблокировали дороги в нескольких других сербских городах, включая Нови-Сад на севере, центр Крагуеваца, Шабац на северо-западе и западный город Валево, сообщает телеканал N1.

Rio Tinto обнаружила запасы лития в районе Лозницы в 2006 году.

По словам Весны Проданович, директора Rio Sava, дочерней компании Rio Tinto в Сербии, компания намерена инвестировать в проект 2,4 миллиарда долларов.

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