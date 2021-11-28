Британию накрыл ураган «Арвен»
- 28.11.2021, 8:56
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Есть жертвы.
Великобританию в ночь на субботу, 27 ноября, накрыла непогода. По данным властей, из-за поваленных ураганом "Арвен" деревьев лишились жизни как минимум три человека.
Накануне в королевстве был объявлен красный (самый высокий) уровень угрозы, сообщает dw.com.
На одном из скоростных шоссе на северо-западе Англии более 120 фур простояли несколько часов в пробке, застряв в снегу. Многим водителям легковых автомобилей также пришлось провести ночь в своей машине.
В десятках тысяч домов на севере Англии из-за непогоды возникли перебои с электричеством. По данным энергетической компании Powergrid, при этом пострадали 55 тысяч ее клиентов.
В Шотландии 27 ноября электроснабжение еще не было восстановлено в 27 000 домов, были отменены многие поезда. Железнодорожная компания ScotRail обратилась к пассажирам с просьбой по возможности отказаться от запланированных поездок.
По данным британской метеослужбы, в воскресенье, 28 ноября, на Шотландию и северо-запад Англии обрушатся снегопады.
⚠️ Update to the Yellow Warning for Snow & Ice ⚠️— Met Office (@metoffice) November 28, 2021
A risk of wintry showers & icy stretches. Snow showers becoming more extensive over parts of Scotland & NW England early on Sunday.
Saturday 1700 to Sunday 1100.
Latest info 👉 https://t.co/QwDLMfRBfs
Stay #WeatherAware⚠️ pic.twitter.com/kxRHhaggAx