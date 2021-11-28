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Британию накрыл ураган «Арвен»

  • 28.11.2021, 8:56
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Британию накрыл ураган «Арвен»

Есть жертвы.

Великобританию в ночь на субботу, 27 ноября, накрыла непогода. По данным властей, из-за поваленных ураганом "Арвен" деревьев лишились жизни как минимум три человека.

Накануне в королевстве был объявлен красный (самый высокий) уровень угрозы, сообщает dw.com.

На одном из скоростных шоссе на северо-западе Англии более 120 фур простояли несколько часов в пробке, застряв в снегу. Многим водителям легковых автомобилей также пришлось провести ночь в своей машине.

В десятках тысяч домов на севере Англии из-за непогоды возникли перебои с электричеством. По данным энергетической компании Powergrid, при этом пострадали 55 тысяч ее клиентов.

В Шотландии 27 ноября электроснабжение еще не было восстановлено в 27 000 домов, были отменены многие поезда. Железнодорожная компания ScotRail обратилась к пассажирам с просьбой по возможности отказаться от запланированных поездок.

По данным британской метеослужбы, в воскресенье, 28 ноября, на Шотландию и северо-запад Англии обрушатся снегопады.

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