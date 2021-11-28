Факел над Минском: в Степянке открытым пламенем горел частный дом
- 28.11.2021, 9:41
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После масштабного пожара сотрудники МЧС обнаружили обгоревшего человека.
В минской Степянке вечером 27 ноября открытым пламенем горел частный дом.
«После ликвидации пожара работниками МЧС в веранде дома был обнаружен обгоревший труп человека», — говорится в суточной сводке МЧС.
Огонь повредил кровлю, стропильную систему, перекрытие жилого дома и имущество на площади 84 квадратных метра. Причину пожара пока устанавливают.