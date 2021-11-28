В Египте под храмом женщины-фараона Хатшепсут нашли таинственную комнату 4 28.11.2021, 9:59

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Помещение было заполнено огромным количеством древних артефактов.

Археологи из Польши занимались исследованием храма женщины-фараона Хатшепсут. Под ним они отыскали тайную гробницу, заполненную огромным количеством древних артефактов. Специалисты нашли разнообразные статуэтки древних божеств, древние сосуды и прочее.

Об этом сообщает Nauka w Polsce.

Работы в этом храме начались еще в 1961 году. Восстановлением постройки возрастом 3,5 тысяч лет занимались не только археологи, но еще и профессиональные реставраторы с архитекторами. На сегодняшний день работы активно проводятся над часовней Хатхор. Проведенное исследование при этом продемонстрировало, что под ней может располагаться помещение, вырубленное в скале.

Когда ученые спустились вниз, то они обнаружили камеру, заполненную слоем щебня. Раскопки позволили получить многие ценные изделия. Часть находок являются погребальными аксессуарами, которые использовались в самом начале периода Среднего государства. Как удалось установить, возраст гробницы практически на 500 лет больше, чем часовни. При этом большая часть памятников относится к более позднему времени. Предположительно к ранней 18 династии или же периоду Нового царства.

Захоронение находилось в непосредственной близости от храма фараона Ментухотепа II. Эксперты считают, что его могли использовать для какого-то родственника. Чуть позже гробницу практически полностью разрушили. После того, как был построен храм Хатшепсут, местные жители начали активно приносить туда самые разные подношения. Когда дары уже никуда не помещались, их просто сбрасывали в древнюю гробницу.

Захоронение было высечено прямо в скале. Оно включает коридор длиной свыше 15 метров, который заканчивается погребальной камерой, расположенной в полу из камня. Там ранее находился гроб, но он был утрачен.

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