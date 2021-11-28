«Наступил момент, когда чаша терпения переполнилась» 28.11.2021, 11:56

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Как всеобщая забастовка в Древнем Риме привела к победе над властью тиранов-децемвиров.

Через пятьдесят лет после изгнания царей римляне решили, что им стоит обзавестись конституцией, пишет автор канала «Письма к дочери».

Потому что у каждой приличной республики должна быть своя конституция. Римляне избрали специальную комиссию из десяти человек, которых так и назвали – децемвиры. На разработку конституции децемвирам дали срок в один год и на это год они получили всю полноту власти в Республике.

Первое время децемвиры вели себя скромно. Но, время шло, и они постепенно, входили во вкус ничем не ограниченной власти. Вот, прошел год, а оказалось, что конституция все еще не готова. Делать нечего, полномочия децемвиров продлили еще на год.

И вот после этого они развернулись уже в полную мощь. Недовольных казнили или изгоняли, их имущество раздавали своим сторонникам. И все больше людей предпочитало покинуть страну по доброй воле, не дожидаясь, пока до них дойдет очередь. В общем, десять тиранов взяли на вооружение принцип: друзьям – все, а остальным – не до законов

Уже и конституция была давно готова, но децемвиры не спешили проводить всенародный плебисцит, потому что принятие конституции означало прекращение их полномочий. Никто уже не сомневался, что децемвиры собираются править пожизненно как десять царей. Римляне впали в уныние. «Свободу оплакивали так, словно потеряли ее навеки: поборников у нее не было, да и не предвиделось (С)».

А в довершение всего децемвиры умудрились радикально испортить отношения с соседями. Потому что, если тебе не до законов при обращении с собственными гражданами, то, по отношению к чужим, законов тем более не существует. Так что, в итоге, Рим получил сразу три войны. И, что характерно, ни одна из этих войн не была победоносной.

В общем, тирания обернулась для Рима еще и постоянным позором.

И наступил момент, когда чаша терпения переполнилась. Римские историки рассказывают, что поводом стала романтическая история с трагической концовкой. Но я не буду ее пересказывать, потому что, скорее всего эта история – просто легенда.

На самом деле, не важно, что стало поводом. Поводы децемвиры давали ежедневно. Важно, что наступил день, когда народ дружно решил выразить свое возмущение вслух.

А должен тебе сказать, что при всей их воинственности, римляне были на удивление законопослушны. Они не подняли, к примеру, вооруженного восстания и не устроили бунта. Вместо этого они всем народом объявили бойкот.

Ранним утром горожане покинули дома и переселились на расположенный по соседству с Городом Авентинский холм. «Обезлюдевший Рим превратился в пустыню, на форуме не было никого, кроме нескольких стариков (С)».

После этого посланцы от народа сообщили сенату, что римляне будут бастовать и не возьмут в руки оружия для защиты страны, до тех пор, пока в Республике не будет восстановлена законность.

И вот тут возмутились уже даже сторонники децемвиров. «Что же это за власть, за которую вы так крепко держитесь? – спрашивали они. – Или вы собираетесь вершить суд над крышами и стенами?». И, действительно, оказалось, что вся власть, которую десять тиранов забрали себе, ничего не стоит, если никто не собирается ей подчиняться.

В общем, на восстановление законности потребовалось буквально пару дней. Двое из десяти тиранов были отданы под суд и покончили с собой до вынесения приговора. Оставшиеся восемь бежали из страны.

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