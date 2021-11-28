закрыть
28 ноября 2021, воскресенье, 15:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Поток нелегалов в Литву со стороны Беларуси резко вырос

4
  • 28.11.2021, 12:32
  • 5,128
Поток нелегалов в Литву со стороны Беларуси резко вырос

Режим меняет направление атаки?

По сообщению Службы охраны государственной границы Литвы, в минувшие сутки, с полуночи субботы до полуночи воскресенья, пограничники не пропустили 108 мигрантов, пытавшихся пробраться в Литву со стороны Беларуси в неустановленных для этого местах, передает lrt.lt.

В пятницу пограничники не пропустили 45 мигрантов, следовавших со стороны Беларуси, в четверг – 29, в среду – 55, во вторник – 9, в понедельник – 18, в прошлое воскресенье – 70.

Ни один иностранец не был вчера пропущен по гуманитарным соображениям.

С начала августа, когда пограничники получили право не пропускать мигрантов, пытающихся пройти в неустановленных местах, сотрудники службы развернули 7 578 иностранцев.

Литовские пограничники и военнослужащие, приданные им в помощь, в минувшие сутки не применяли служебного оружия, не прибегали к специальным средствам или к мерам физического принуждения.

Пограничный контроль на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией.

В Литве была объявлена экстремальная ситуация. А поскольку на белорусско-польской границе сосредоточилось большое количество мигрантов, Сейм в приграничных районах ввел на месяц еще и чрезвычайное положение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский