Поток нелегалов в Литву со стороны Беларуси резко вырос

Поток нелегалов в Литву со стороны Беларуси резко вырос4
- 28.11.2021, 12:32
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Режим меняет направление атаки?
По сообщению Службы охраны государственной границы Литвы, в минувшие сутки, с полуночи субботы до полуночи воскресенья, пограничники не пропустили 108 мигрантов, пытавшихся пробраться в Литву со стороны Беларуси в неустановленных для этого местах, передает lrt.lt.
В пятницу пограничники не пропустили 45 мигрантов, следовавших со стороны Беларуси, в четверг – 29, в среду – 55, во вторник – 9, в понедельник – 18, в прошлое воскресенье – 70.
Ни один иностранец не был вчера пропущен по гуманитарным соображениям.
С начала августа, когда пограничники получили право не пропускать мигрантов, пытающихся пройти в неустановленных местах, сотрудники службы развернули 7 578 иностранцев.
Литовские пограничники и военнослужащие, приданные им в помощь, в минувшие сутки не применяли служебного оружия, не прибегали к специальным средствам или к мерам физического принуждения.
Пограничный контроль на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией.
В Литве была объявлена экстремальная ситуация. А поскольку на белорусско-польской границе сосредоточилось большое количество мигрантов, Сейм в приграничных районах ввел на месяц еще и чрезвычайное положение.