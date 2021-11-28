Поток нелегалов в Литву со стороны Беларуси резко вырос 4 28.11.2021, 12:32

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Режим меняет направление атаки?

По сообщению Службы охраны государственной границы Литвы, в минувшие сутки, с полуночи субботы до полуночи воскресенья, пограничники не пропустили 108 мигрантов, пытавшихся пробраться в Литву со стороны Беларуси в неустановленных для этого местах, передает lrt.lt.

В пятницу пограничники не пропустили 45 мигрантов, следовавших со стороны Беларуси, в четверг – 29, в среду – 55, во вторник – 9, в понедельник – 18, в прошлое воскресенье – 70.

Ни один иностранец не был вчера пропущен по гуманитарным соображениям.

С начала августа, когда пограничники получили право не пропускать мигрантов, пытающихся пройти в неустановленных местах, сотрудники службы развернули 7 578 иностранцев.

Литовские пограничники и военнослужащие, приданные им в помощь, в минувшие сутки не применяли служебного оружия, не прибегали к специальным средствам или к мерам физического принуждения.

Пограничный контроль на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией.

В Литве была объявлена экстремальная ситуация. А поскольку на белорусско-польской границе сосредоточилось большое количество мигрантов, Сейм в приграничных районах ввел на месяц еще и чрезвычайное положение.

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