«Народ будет бунтовать»: в Крыму выселяют людей ради трассы «Таврида» 3 28.11.2021, 12:51

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Оккупационные «власти» провоцируют жителей украинского полуострова на протесты.

Российские оккупационные власти Крыма выбрали место для продолжения строительства трассы «Таврида». Речь идет о юго-восточном объезде Симферополя. Дорога пройдет через село Заречное, вдоль берега Аянского водохранилища.

Что сейчас происходит в селе Заречное Симферопольского района, часть жителей которого могут оставить без домов? Чего ожидают местные жители? Как крымчане могут отстаивать свои права на собственность? Эти темы в студии «Радио Крым.Реалии», в ток-шоу «Крым.Важное», обсуждает ведущий Сергей Мокрушин и его собеседники: председатель «Крымского антикоррупционного комитета» Илья Большедворов, крымский юрист Жан Запрута, украинский адвокат, основатель общественного проекта JustCraft Сергей Заец.

Баталии вокруг проекта строительства этого участка трассы «Таврида» продолжаются с 2019 года. Изначально проектирующая организация представила три варианта прохождения трассы. Один вариант – через военный полигон, который сейчас контролирует Министерство обороны России, и два других – через село Заречное Симферопольского района.

В селе проводились общественные слушания. Там обсуждалось, какую именно часть Заречного должна будет «перерезать» новая трасса. Каждый из проектов предполагал изъятие недвижимости в разных частях села. Вариант согласования строительства с Минобороны России был отклонен российскими властями Крыма. С тех пор между ними и жителями Заречного начались споры.

В сентябре жители Симферопольского района вышли на акцию протеста против строительства «Тавриды» у берегов Аянского водохранилища. Участники акции установили на месте будущей трассы православный крест, ожидая, что с его помощью удастся предотвратить стройку.

В конце ноября российский «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил, что окончательный вариант прохождения трассы определен – она пройдет через Заречное. Для этих целей, по словам Аксенова, нужно изъять 177 земельных участков и 58 домовладений. Этот список не окончателен, так как еще не все имущество зарегистрировано в российских реестрах.

В сельском клубе Заречного организовали работу общественной приемной. С первого декабря там начнет работать оценщик. Его задача – «справедливо определить стоимость территории и решить все возможные разногласия», сообщил российский глава Крыма.

Жители Заречного рассказывают, что чиновники сельского совета «уже ходят по домам и уговаривают собственников, чтобы они давали согласие» на получение компенсаций. Сами представители сельсовета об этом публично не упоминают.

Корреспонденты «Крым.Реалии» пообщались с жителями Заречного. Они считают, что «деньги в рядах крымской власти уже распределены по карманам, и этот «поезд» уже не остановить». Люди не исключают, что «народ будет бунтовать». Решение построить «Тавриду» через Заречное они называют «ужасным» и «циничным», не понимая, «как можно разрушить село» и загрязнить Аянское водохранилище.

Председатель «Крымского антикоррупционного комитета» Илья Большедворов считает, что в судьбе Заречного многое зависит от активности местных жителей. Им стоит и дальше добиваться, чтобы власти изменили проект строительства будущей трассы, поскольку предложенные компенсации не смогут покрыть ущерб жителей, считает он.

– В Заречном есть люди, которые недавно приехали и что-то себе построили, а кто-то и по 20, и по 30 лет живет. Там замечательное место, которое пока еще не удалось местным чиновникам окончательно испортить. Люди привыкли жить на своем (месте – КР), в своих домах, и я не думаю, что компенсации в любом размере могут их устроить. Не каждый готов переехать из своего дома.

Несмотря на заявление Аксенова, что строительство «Тавриды» точно пройдет через Заречное, битва местных жителей за свои дома и участки «не проиграна, пока они не перестанут бороться», утверждает Большедворов. Борьба может активизироваться, когда начнется процесс отселения людей, предполагает он.

Крымский юрист и адвокат Жан Запрута говорит, что в местной судебной практике почти невозможно оспорить размер компенсации, назначенной властями за изъятую собственность. Так что у жителей Заречного немного шансов добиться справедливых выплат за свои дома и участки, считает он.

– Как комиссия решит, такая стоимость объектов и будет. Если человек не согласится, у него есть возможность обратиться в суд и там через судебную экспертизу доказывать, что какие-то параметры не были учтены, поэтому нужно увеличивать стоимость. В некоторых случаях это удается, но незначительно. В Крыму, когда нужно получать налоги с объектов недвижимости, почему-то кадастровая стоимость объектов составляет 20 миллионов вместо 10 миллионов. А когда нужно компенсации выплачивать, рыночная цена каким-то волшебным образом очень сильно снижается.

Украинский адвокат, основатель общественного проекта JustCraft Сергей Заец говорит, что жители Заречного имеют право оспаривать действия российских властей Крыма в Европейском суде по правам человека. В этом случае «предпочтительнее отказаться от условий, предложенных российскими властями», то есть не получать компенсации за имущество.

– Условия, когда государство производит выкуп земельных участков и недвижимости для строительства автодороги, совершенно нормальны. Если речь идет об имуществе, которое находится на собственной территории государства. Но когда мы говорим об оккупированной территории, здесь полномочия совершенно другие. Россия как государство-оккупант должна сохранять Крым в том виде, в котором его «получила». Любые действия, которые приводят к существенным изменениям на этой территории, являются недопустимыми, с точки зрения международного гуманитарного права. И это дает возможность всем крымчанам, кого это затрагивает, обращаться в ЕСПЧ.

Жители Заречного, которые пострадают от строительства трассы «Таврида», могут претендовать не только на компенсацию материальных потерь, но и ущерба, связанного «с нарушением всего жизненного уклада». Это право, по словам адвоката, есть как у тех, кто будет вынужден покинуть село, так и у тех, кто останется там жить рядом с автомагистралью.

Трасса «Таврида» в Крыму

О начале строительства четырехполосной автомобильной дороги «Таврида» (от Керчи до Севастополя) в Крыму сообщили в мае 2017 года. Сдать в эксплуатацию трассу изначально планировали в 2018 году, однако позже сроки строительства сдвинули на два года.

В августе 2019 года подконтрольный Москве глава Крыма Сергей Аксенов во время встречи с Владимиром Путиным пообещал российскому президенту завершить строительство трассы «Таврида» до 2020 года.

В конце 2018 года было открыто движение по 190-километровому участку строящейся трассы «Таврида» от Симферополя до Керчи. Оно осуществляется по двум полосам – по одной в каждом направлении, действует ограничение в 60 км/ч из-за продолжающихся строительных работ.

Для строительства «Тавриды» были изъяты тысячи земельных участков.

По прогнозам российского Минтранса Крыма, проезд по «Тавриде» от Керчи до Симферополя займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя – менее трех.

За годы строительства трассы «Таврида» ее стоимость неоднократно менялась.

Новую трассу «Таврида» в Крыму называют «дорогой смерти» из-за частых ДТП.

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