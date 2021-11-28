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Экс-глава Нацбанка Беларуси: Трое внуков за границей — для меня это явный показатель катастрофы

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  • 28.11.2021, 17:15
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Экс-глава Нацбанка Беларуси: Трое внуков за границей — для меня это явный показатель катастрофы

Разве это нормально для стабильно развивающейся страны?

Экс-глава Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич прокомментировал "Беларускай праўдзе" ситуацию с миграционным кризисом и ситуацию внутри Беларуси.

– Я вот оцениваю ситуацию в Беларуси. Самый младший мой сын занимается программированием, так вот, семеро самых близких его друзей, его "собутыльников", уехали: абсолютное большинство – в Польшу, некоторые оказались в Чехии, некоторые – в Украине.

У меня трое сыновей, все здесь. Но внуки… уже трое внуков за рубежом. Разве это нормально для стабильно развивающейся страны с таким гениальным руководителем, как Лукашенко? За границей нет Лукашенко, но все бегут туда. Внучка в Вильнюсе, двое – в Польше. Один из сыновей уже подумывает об отъезде, но я отговариваю: не уезжай, о своей стране надо думать, надо что-то делать. Трое внуков за границей – для меня это явный показатель катастрофы. Куда мы идем?

Россия авантюрная и Беларусь авантюрная. Неужели кому-то непонятно, что завезти сначала в Беларусь курдов, которые не хотят у нас оставаться, а прорываются в Германию, – это чистая авантюра?

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