Виталий Жуковский: В следующем году будет другой тренер у БАТЭ 28.11.2021, 18:05

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Команда из Борисова завоевала «серебро» чемпионата Беларуси по футболу.

Главный тренер футбольного клуба БАТЭ Виталий Жуковский дал комментарий для "Прессбола" после разгромной победы над "Витебском" (4:0) в матче 30-го тура чемпионата страны.

— Без изменений после "Торпедо". Победный состав не меняют?

— Нет. Сигневич должен был в старте играет, но у него произошло отравление. Он не должен был сегодня играть, но вышел и забил.

— Какие ощущения от серебра?

— Я очень сильно счастлив. Не серебром. Команда взяла 65 очков. В таких условиях: болезни, травмы. Было очень сложно. Очень рад за команду. Они большие молодцы. Все-таки на жилах, за счет характера. Просто большие молодцы.

— Есть что сказать по вашей будущей тренерской карьере?

— Да, это был мой заключительный матч. Все. В следующем году будет другой тренер у БАТЭ. Надеюсь, что получится все задуманное, что хотят в клубе. Такой клуб должен быть на лидирующих позициях. Причем везде. Надеюсь, что придут еврокубки сюда, чемпионства. Буду этому очень рад. Буду сюда приезжать. В статусе болельщика буду переживать за клуб.

Давайте всех поблагодарю за сезон. Болельщиков. Очень преданные, искреннее. Есть старшее поколение. По 25 лет болеет. Кто-то помоложе. Самое главное, что очень много детей на трибунах. Через десятки лет будут болеть, переживать за этот клуб. Футболистам своим респект. Настоящие мужчины. Вдохновение внутреннее, что есть такие ребята. Порядочные, мастеровитые, с футбольным характером. Руководство дало работу. Дали доработать. Я, наверное, один тренер из пяти команд, кто заявлял, что будет бороться за чемпионство. Доработал до конца. Это заслуга руководства. Такое решение принято, что мы дальше не сотрудничаем. Очень благодарен всем за поддержку. Спасибо большое. Всем удачи. До новых встреч.

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