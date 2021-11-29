«Летом была настоящая беда, хоть выселяйся из квартиры» 29.11.2021, 12:57

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фото: realt.by

Как живет «поселок мечты» под Минском, стройка которого растянулась на два десятилетия.

Таунхаусы в поселке «Солнечный» в свое время были одним из самых ярких и современных проектов. В конце нулевых застройщик обещал что-то в духе того, что сейчас делает «А-100 Девелопмент». Но свой завершенный облик первая очередь строительства «Солнечного» приобрела только два года назад. Realt познакомился с жителями многоквартирных домов и таунхаусов и узнал, удалось ли за столько лет все-таки сделать из этого места обещанную сказку.

Уютные таунхаусы, что частично прячутся за заборами и в будущем скроются за подрастающими деревьями, узнаваемы многими минчанами. Это «Солнечный» — проект «Вигевростроя» (подразделения «Арэсы-Сервис»). Все началось еще в начале 2000-х. Тогда на поле у Куропат за «Экспобелом» планировали возвести 180 тысяч «квадратов», состоящих из таунхаусов и пятиэтажек. Строительство разделили на 2 очереди. Первую закончили лишь в 2019 году, а кварталам пятиэтажек второй очереди в итоге так и не суждено появиться. И как раз вместе с ними застройщик обещал возвести социальные объекты: детский сад и школу, медицинский центр, кафе, офисные центры.

Причин провала много: бывшего директора компании посадили за махинации с участками, застройщик потерял вложенные деньги в территорию с сельхозугодьями, да и ожидаемой прибыли от продаж компания так и не получила. В целом о стройке редко говорили что-то хорошее, а в СМИ то и дело обращались дольщики. Люди ждали свое жилье по несколько лет, и, наконец, заполучив его, столкнулись с протекающей крышей и затопленными подвалами.

Сейчас «Вигеврострой» находится на этапе ликвидации, а пустующую площадку рядом с построенным поселком несколько лет назад отдали МАПИДу. Кстати, им выделили ту самую пахотную землю. Там активно возводят многоквартирные жилые дома по 5−7 этажей. На последнем уровне, кажется, будут пентхаусы с террасами. Отапливать комплекс от госзастройщика планируют электричеством. МАПИД построит тут и обещанные школу и сад, но мест в них будет маловато.

«Домиков напичкали, а благоустроить — не благоустроили»

На двух центральных улицах небывало тихо. Наверное, именно о такой жизни и мечтают те, кто уезжает за город. Даже удивляешься наличию магазинов и кафе: кто туда ходит? Ведь людей-то нет.

Внешне таунхаусы смотрятся очень даже привлекательно. На их фоне проигрывают жилые дома — ничего необычного.

Настя живет в пятиэтажке № 3. Молодую маму в поселке все устраивает, но она по-доброму завидует Новой Боровой, где инфраструктура на порядок выше.

— Домиков напичкали, а благоустроить — не благоустроили. Дороги ужасные, поликлиника в Боровлянах, а туда попробуй еще доехать, если у тебя нет своего автомобиля. Магазин продуктовый у нас есть, но он то открывается, то закрывается.

Девушка купила квартиру в 2014 году. Она оставалась единственной непроданной. Заселиться Настя смогла спустя 2−3 года, а при покупке говорили «вот-вот сдадут».

— Я полгода жила без газа, потому что его не могли подсоединить к подъезду. Все было максимально неорганизованно, — говорит девушка. — Но если от этого отходить, то меня все устраивает, особенно сейчас, в декрете. Мечтаю, чтобы в лесу за коттеджами сделали небольшую дорожку. Одна я туда с коляской не хожу — страшно, только с мужем. Ведь тут же и погулять особо негде. Вот МАПИД нам дорогу хоть центральную сделал.

Почти все места во дворах заняты машинами, а ведь на часах еще 4 часа. Проходя мимо таунхаусов замечаешь пленку на окнах — эти квадратные метры еще ждут своих владельцев. В базе Realt есть предложения от 178 тысяч до 195 тысяч. Примерно столько же они стоили, когда только строились.

Около детской площадки встречаем девушку. Ее тоже зовут Анастасия. Она купила здесь жилье еще на этапе стройки. Живет в «Солнечном» около 5 лет.

— Если у нас возникают вопросы, люди сами организовываются. Была история с детскими площадками, которые местные купили за свой счет. Освещение на улице постоянно пропадает — это один из главных вопросов.

Девушка отмечает и отсутствие пешеходной дороги к мосту. Там сплошная грязь.

— В этом году дорогу сделали на 30%, а остальное чем-то застелили — такие спартанские условия. По ней дети каждый день в школу ходят, — рассказывает Анастасия. — Думаю, люди здесь не из-за инфраструктуры жилье покупали, у всех есть машины, поэтому условия устраивают. Даже салон красоты недавно открылся. Все, что есть — этого достаточно.

Заворачиваем во дворы с таунхаусами. На участке перед домами параллельно заборам стоят детская и спортивная площадки. Правда, сейчас там трава по колено и мусор на общественной территории уже даже не влезает в бачок.

«Покупала жилье здесь, чтобы не видеть больше алкашей в подъезде»

Тамара не удивлена, ведь «теперь никто ни за чем не смотрит: товарищество можно сказать развалили».

— У нас теперь не косят, от клещей площадки не обрабатывают, мусорки поснимали, чтобы не бросали ничего. Оставили только одну и она заполнена. Нет хозяина, понимаете.

Тамара рассказывает, что всю прошлую зиму не было света на улице.

— Сейчас люди сбросились и оплатили освещение до нового года, а то даже на центральной улице не горели фонари. А дальше, что будет, неизвестно. Застройщик до сих пор нас не передал Минскому району. Мы платим по жировкам, но неизвестно кому.

Судя по всему, жители «Солнечного» не всегда могут прийти между собой к компромиссу.

— Вот так и получается, что бездетных не волнуют детские площадки и клещи, как и то, что подростки в темноте домой возвращаются. Тут были прецеденты, когда закладки наркотиков делали, — говорит женщина. — Я покупала жилье здесь, чтобы не видеть больше алкашей в подъезде. А как оказалось, с ними договориться проще. Они, по сравнению с распальцованными, — золотые люди.

Женщина живет в таунхаусе уже 8 лет. Именно она стала той, с кем подписали первый договор на покупку жилья.

— Договор я подписала в сентябре 2006 года. Обещали сдать наши клюшки (расположение таунхаусов напоминает клюшку) в марте 2008 года, а по итогу ключи мы получили в 2012 году. Вы понимаете, сколько они наши деньги морозили? У меня уже дети выросли и женились, пока я тут строилась.

Проблемы в доме есть и сейчас. Женщина говорит, что сразу всех изъянов не увидели. Ремонт застройщик делал по евростандарту, но где-то явно сэкономил.

— Стеклопакеты стоят однокамерные — в доме холодно. Утепление в крыше промокло насквозь и никакого тепла она не держит. А поняли мы это, когда прожили год. А вложив огромные деньги в ремонт, взрывать и делать все заново может позволить не каждый.

Отапливаются таунхаусы с помощью газа. В зимний период у Тамары выходит около 150 рублей, но это лишь потому, что она тут не зарегистрирована. У остальных — дешевле.

— Одно радует: нет проблем с парковкой, как в городе. Здесь кусочек земли и с другой стороны есть дворик, огороженный забором. Воздух, несмотря на то, что рядом дорога, чистый. Как говорит моя подруга, хочется ложкой есть.

По словам Тамары, детские площадки застройщик сделал только во дворах пятиэтажек. Владельцы таунхаусов за свои деньги ставили забор, лавки, качели.

Добились же компенсации за несоблюдение сроков от застройщика лишь считанные единицы.

«Летом была настоящая беда, хоть выселяйся из квартиры»

Самостоятельно пришлось облагораживать территорию и жителям четырехэтажек, что находятся на краю поселка. Они стали последними строениями «Вигевростроя». Со стороны дороги нет ни забора, ни тротуара, поэтому за детьми тут нужен глаз да глаз. Зато появилась небольшая лестница в лес. В одном таком доме 20 квартир — по 5 квартир на этаж.

— На тот момент, когда мы занялись поиском недвижимости, в черте города не было привлекательных вариантов, поэтому выбрали это место, — рассказывает свою историю Оксана.

Они с мужем любят природу, но вариант покупки таунхауса не рассматривали. До этого жили в собственном доме, дети выросли, и им хотелось немного отдохнуть, потому что дом требует постоянных физических и материальных вложений. В итоге они купили однокомнатную квартиру и дачу.

Дом Оксаны, как и остальные здешние постройки, не сдали в срок. Женщина рассказывает, что в поселок сложно приехать и уехать без собственного транспорта.

Но это не самый острый вопрос. Через дорогу от квартала находятся очистная станция и летом дышать в квартирах было невозможно. В это время супругов спасла дача.

Низкие температуры этот запах немного притупили, но возвращение вони — дело времени.

Александр является председателем товарищества собственников «Солнечный квартал». Он говорит, что ситуацию власти не решили, потому что станция все еще находится под контролем застройщика.

— Летом была настоящая беда, хоть выселяйся из квартиры: не открыть окна. К сожалению, на нас всем все равно. Боюсь представить, что будет весной. Канализационная станция принадлежит «Вигеврострою», а они уже год находятся на ликвидации — и все никак. Водоканал Минского района не может устранить эту проблему пока мы под контролем застройщика. К станции есть нарекания, которые нужно устранить. Нужно чтобы ее под опеку взяли местные организации, но, естественно, «Вигеврострой» этим не занимается.

Станция с помощью насосов должна перекачивать канализацию в городские сети, но этого не происходит. Поэтому здесь уже образовалось «болотце», которое стекает на территорию Боровлянского лесхоза.

— Я уже вызывал инспекторов по природному надзору, ведь тут явное загрязнение грунтовых вод, но никаких результатов. Нет акта передачи станции водоканалу — нет конца вони. Получается — все во всех смыслах пущено на самотек, — рассказывает председатель. — Я вижу одно решение: когда-нибудь властям надоест получать коллективные письма и они скажут принимать водоканалу этот объект со всеми недостатками. Может подключится с претензиями и логистический центр ARMTEK, когда и до них все дойдет. Пока бактерии разъедят все, что уже собралось, понадобится пара тройка месяцев и это, если сейчас этим заняться. Атмосфера в доме зависит от розы ветров. Если ветер дует на Дроздово — мы прекрасно себя чувствуем, «Солнечным» поселком зовемся, но, если ветер в нашу сторону — все, можно называть какашечным.

Парадокс в том, что и власть, и экологи о проблеме знают. Решить ее можно, но вопрос, как всегда, в бумагах.

— Экологи грозятся оштрафовать владельца, но что им эти акты? Зачем трогать мертвую собаку? В свою очередь застройщик кричит, чтобы мы писали письма во все инстанции — так их быстрее закроют.

Кстати, история с уличным освещением такая же, как и с канализационной станцией. Александр вышел из неприятной ситуации, привязав наружное освещение к домам, но дальше по поселку все ходят с фонариками. Председатель шутит, что сейчас проблему более менее решили сами жители, вывесив новогоднюю иллюминацию.

Александра волнует и безопасность территории вокруг домов. Они собираются в скором времени ставить заборы, но есть и более глобальные задачи.

— В логистическом комплексе работают несколько тысяч человек. Кто-то из сотрудников добирается до работы пешком через поле, а дорожек пешеходных нет. Мы добивались два года, чтобы поставили светофор на съезде с трассы на Дроздово, так как до этого не было ни одной недели, чтобы там не разбивались машины. Я задавал вопрос властям, собираются ли они для этих людей с рюкзачками сделать дорожку вдоль автомобильной дороги. Ответ: «Нет пока денег». Сейчас темнеет рано, люди реально ходят по обочине. Наверное, пока кого-нибудь не собьет машина, никто не тронется с места.

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