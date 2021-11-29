Археологи обнаружили «постель» возрастом 40 тысяч лет 1 29.11.2021, 16:11

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Часть постели могла представлять собой примитивную циновку.

Археологи из Витватерсрандского университета (ЮАР) обнаружили в пещере Бордер остатки постели, возраст которой оценивается в 40-60 тысяч лет. В ней нашли небольшие фрагменты каменных орудий труда и кусочки охры, что свидетельствует о том, что она действительно принадлежала человеку. По мнению исследователей, часть постели могла представлять собой примитивную циновку, сообщает zn.ua.

Подстилки из растений древние люди изготавливали на стоянках, чтобы не спать и не сидеть на голой земле, с глубокой древности. Но органические материалы сохраняются очень плохо, поэтому ученым известны лишь отдельные находки.

В ходе нового исследования ученые изучили останки подстилки, которая была найдена в пещере Бордер в ходе раскопок 2015-2019 годов. Часть отложений, связанных с находкой, была раньше раскопана, поэтому она сохранилась не полностью. Вероятно, что ранее длина подстилки достигала двух метров.

Ученые установили, что возраст находки составляет примерно 40-60 тысяч лет. Исследователям также удалось найти каменные орудия труда, в том числе, со следами клея, изготовленного из смолы подокарпа. Они также раскопали останки двух маленьких детей, комок из пчелиного воска, обработанную кость и украшения.

Исследователи извлекли подстилку, предварительно сделав для нее гипсовую подложку, для изучения в лаборатории. Ученые обнаружили, что она состоит из остатков однодольных растений — стеблей, листьев, семян, а также включает древесный уголь и различные артефакты — осколки камней и кусочки охры. Сухая подстилка лежала на золе, поэтому ученые предположили, что, когда люди прибыли в пещеру, они сожгли находившуюся там старую постель, кишащую насекомыми. Либо они сделали это, когда на ней уже стало неприятно спать.

Часть подстилки, возможно, представляла собой переплетенные травянистые растения. Они с осторожностью предположили, что древние люди, жившие в этой пещере, могли изготавливать из растений сита для семян, сплетая их, как это делали охотники-собиратели из Ботсваны. Археологи отметили, что в то же время неандертальцы со стоянки Абри-ду-Марас около 52–41 тысячи лет назад уже умели вить веревки.

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