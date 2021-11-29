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Экс-министра образования Эстонии обвинили в растрате: купила кофеварку и заправляла авто

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  • 29.11.2021, 17:34
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Экс-министра образования Эстонии обвинили в растрате: купила кофеварку и заправляла авто
Майлис Репс
Фото: Ken Mürk/ERR

Дело передали в суд.

Государственная прокуратура Эстонии официально предъявила обвинения бывшему министру образования Эстонии Майлис Репс в присвоении бюджетных средств и мошенничестве, дело передали в суд. Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает эстонский вещатель ERR.

По оценкам прокуратуры, Репс во время пребывания в должности поручала сотрудникам министерства обязанности, связанные с уходом за ее детьми. Также ей выдвигают обвинения в незаконном использовании министерской карты на топливо для автомобиля и возмещении расходов на празднование своего дня рождения в помещении ведомства.

Майлис Репс обвиняют также в мошенничестве за приобретение за средства Минобразования кофеварки, которую она использовала у себя дома, а кроме того - использование средств министерства на оплату расходов на дорогу одному из членов семьи для досуга и расходов на празднование ее юбилея в одном из ресторанов.

Согласно обвинению, в целом Майлис Репс потратила около 7500 евро из бюджета министерства на свои собственные нужды.

Скандал вокруг Майлис Репс начался в ноябре 2020 года с публикации Õhtuleht о злоупотреблении служебной должностью для собственных нужд, в частности, использования служебного автомобиля, чтобы возить детей в школу и на кружки.

После этого Репс ушла с должности министра, вернувшись в парламент, а по сообщенным СМИ фактам по нему возбудили дело.

26 октября парламент Эстонии Рийгикогу по запросу канцлера права лишил Майлис Репс депутатской неприкосновенности, чтобы дело могло двигаться дальше.

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