Анжелике Борис нужна медицинская помощь в тюрьме 4 29.11.2021, 18:00

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Анжелика Борис

Фото: polskieradio.pl

У главы Союза поляков в Беларуси ухудшается здоровье.

У председателя Союза поляков в Беларуси Анжелики Борис в Жодинском СИЗО ухудшается состояние здоровья, передает «Белсат».

Союза поляков в Беларуси сообщает, что сейчас Анжелика Борис выглядит очень нездорово и нуждается в срочном осмотре врача с использованием ультразвукового оборудования. Также ей нужно провести ряд других исследований.

Известно, что Борис страдает тяжелым заболеванием желудочно-кишечного тракта и печени.

«Из описаний внешнего вида Анжелики Борис видно, что она выглядит очень измученной, у нее землисто-желтый цвет кожи, что может указывать на заболевания печени. Также у нее интенсивно выпадают волосы», – сообщают в Союзе поляков в Беларуси.

Инесса Тодрик-Писальник, близкая знакомая Анжелики, которую также задерживали в апреле, вспоминает, что еще до ареста у Борис были частые головные боли и боли в животе, а в стрессовых ситуациях у нее выпадали волосы.

Без медицинских обследований нельзя сказать, является ли ее слабое здоровье следствием обострения уже имеющихся заболеваний или это симптомы новой болезни.

Из-за санитарных условий в камерах ослабленный организм Анжелики Борис мог подхватить новую болезнь.

Ближайшие соратники Анжелики Борис, которых беспокоит ухудшение здоровья коллеги, просят людей из сферы политики и бизнеса, которые имеют возможность связаться с лицами, принимающими решения в органах власти Республики Беларусь, использовать свои контакты и немедленно принять меры, чтобы оказать Анжелике Борис необходимую профессиональную медицинскую помощь.

Председатель Союза поляков в Беларуси Анжелику Борис и члена организации Анджея Почобута задержали в рамках «дела поляков» в День Воли – 25 марта. Их обвинили в «разжигании вражды» (ст.130 УК РБ) за публикации и популяризацию знаний о польском антикоммунистическом подполье на Гродненщине.

На прошлой неделе, 25 ноября, им продлили срок содержания под стражей еще на три месяца, до 25 февраля 2022 года. Обоим грозит до 12 лет тюрьмы. Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

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