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Завтрашний эвакуационный рейс в Ирак будет последним

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  • 29.11.2021, 18:14
  • 21,246
Завтрашний эвакуационный рейс в Ирак будет последним

Об этом заявили власти Ирака.

Министерство миграции и перемещения Ирака сегодня заявило, что последний рейс для возвращения застрявших мигрантов на белорусско-польской границе будет во вторник, об этом соощают курдский канал NRT.

Пресс-секретарь министерства Али Аббас заявил, что на сегодняшний день в страну вернулись почти 2000 мигрантов.

«Общее количество мигрантов, желающих добровольно вернуться в страну, составляет 3000 человек», - сказал он.

За последние две недели из международного аэропорта Минска в международный аэропорт Эрбиль было совершено несколько рейсов. Последний рейс был в субботу.

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