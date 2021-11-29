Завтрашний эвакуационный рейс в Ирак будет последним

Завтрашний эвакуационный рейс в Ирак будет последним25
- 29.11.2021, 18:14
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Об этом заявили власти Ирака.
Министерство миграции и перемещения Ирака сегодня заявило, что последний рейс для возвращения застрявших мигрантов на белорусско-польской границе будет во вторник, об этом соощают курдский канал NRT.
Пресс-секретарь министерства Али Аббас заявил, что на сегодняшний день в страну вернулись почти 2000 мигрантов.
«Общее количество мигрантов, желающих добровольно вернуться в страну, составляет 3000 человек», - сказал он.
За последние две недели из международного аэропорта Минска в международный аэропорт Эрбиль было совершено несколько рейсов. Последний рейс был в субботу.