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Лукашенко пришел в Минобороны с «клоунскими» погонами

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  • 29.11.2021, 20:55
  • 43,716
Лукашенко пришел в Минобороны с «клоунскими» погонами

Такие не носят даже в африканских странах.

Белорусский узурпатор Лукашенко появился на совещании в Министерстве обороны страны в военной форме с нелепыми погонами — на них размещены не звезды, как у всех военнослужащих, а герб-капуста.

Это не первый раз, когда узурпатор появляется на публике в форме с «клоунскими» погонами. Например, в июне этого года он в такой же форме приехал в Могилевскую область. Годом ранее — на параде Победы 9 мая 2020 года — ряженый находился в окружении военных при позолоченных погонах.

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