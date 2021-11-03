Совместить полезное с приятным: как провести забастовочные «выходные» дома 3.11.2021, 14:31

Обзор нескучных занятий для интересного проведения стачки.

С 1 ноября в Беларуси началась общенациональная забастовка. Многие сделали выбор в пользу протеста действующей власти и остались дома. Кроме того, остаться дома – отличный способ защиты от коронавирусной инфекции, которая беспощадно бушует в Беларуси.

Так или иначе, предыдущий опыт сидения дома показывает, что не все справляются с компанией в виде четырех стен. Чем можно заняться в такие долгие «каникулы» и как провести их с пользой?

Редакция сайта bolkunets.org подготовила обзор полезных и нескучных занятий для интересного проведения забастовки.

Психологи утверждают, что самое сложное на продолжительных каникулах — не выпасть из режима. Именно поэтому долгосрочное пребывание дома может доставить больше стресса и проблем со здоровьем, чем положительных эмоций и отдыха. Особенно важно, по мнению психологов, просыпаться как в рабочий день. Самое главное — это забота о базе, то есть удовлетворение потребностей нижних ступеней пирамиды Маслоу: вкусно есть, крепко спать и общаться с друзьями. Кроме того, человеку необходим свежий воздух, поэтому прогулки игнорировать не стоит. Также специалисты настоятельно рекомендуют заняться здоровьем: например, восстановить режим питания. Вместо перекусов на ходу стоит воспользоваться возможностью и питаться разнообразной домашней едой.

Домашний режим – отличный способ довести до логичного завершения незаконченные дела. То, на что обычно времени не хватает. Например, навести генеральную уборку во всем доме или разобраться с бесконечным потоком сообщений в мессенджерах. Также появляется время для отложенной книги или фильма. Освобождается время и для самообразования. Скорочтение, фотография, иностранные языки, игра на гитаре — сегодня практически всему можно научиться не выходя из дома. Если вы любите книги, то это прекрасное время перечитать любимых авторов или познакомиться с новыми. Электронные библиотеки предоставляют широкий выбор литературы на любой вкус.

Безусловно, настоятельная рекомендация — занятия спортом. Если вы не хотите заниматься без тренера, то есть подборка прекрасных YouTube-каналов, с которыми можно прокачать свои спортивных скиллы.

Superherofitnesstv – не просто фитнес, а танцы. Там есть как получасовое видео хип-хоп табаты, так и восьмиминутный простой танцевальный воркаут.

POPSUGAR – все время выполнять одни и те же упражнения становится скучно — хочется менять вид и тип нагрузки. На канале POPSUGAR Fitness есть абсолютно разные тренировки: зумба и танцевальное кардио, воркаут, нацеленный на сжигание калорий, и задания для рук и пресса, кардио бокс и кикбоксинг, активная растяжка и сессия йоги и медитации.

TaraStiles – время для йоги, которую все время приходилось откладывать. На канале TaraStiles доступны короткие видео, на которые точно можно выкроить свободные минуты. Причем минуты в буквальном смысле слова — большинство тренировок длится 5-15 минут, некоторые упражнения можно делать не вылезая из кровати.

Но если совсем не хочется заниматься полезными делами во время заслуженного отдыха, мы предлагаем посмотреть полезный контент. Вот подборка интересных развлекательных и познавательных каналов:

Vert Dider – Авторы Vert Dider собирают самые интересные видео со всего YouTube и переводят на русский. Качественно, правильно (специальная лексика трудна для понимания) и по ролям. Здесь нашлось место и серьезным TED-выступлениям, и научно-популярным роликам, и даже околонаучным новостям обо всем на свете. А ещё именно здесь можно найти переводы лекций крупнейших университетов мира, например, Стэнфордского.

ПРОСТАЯ НАУКА – Пожалуй, самый вовлекающий канал среди всех представленных. Сложно найти что-то более затягивающее, чем опыты — химические и физические. Проект давно перерос собственный канал: авторы выпускают книги, пособия для детей и наборы для самостоятельного воспроизведения увиденного, доступные во всех магазинах.

Огненное ТВ – Опыты на «Огненном ТВ» представлены в более яркой, но и более «взрослой» форме, хотя автор всеми силами старается сделать видео понятными и доступными. Юмор присутствует, динамика — тем более. Найдутся даже домашние лайфхаки, которые можно будет реализовать сразу после просмотра во время затяжных каникул.

QWERTY – Семь лет назад автор QWERTY решил бороться с предрассудками, мифами и городскими легендами с помощью критического мышления и научного подхода. Теперь на канале можно найти ответ почти на любой вопрос и контраргументы на любую теорию заговора. Подробно, но очень интересно, без излишней зауми. Ряд рубрик ведут известные популяризаторы: Андрей Курпатов, Саша Панчин.

Наука 2.0 – Высокобюджетный научно-образовательный проект, рассказывающий обо всем интересном, что было, есть и будет в мире науки и техники. Каждое видео — отдельный качественный фильм на определенную тему, среди которых нашлось место рубрикам о жизни на орбите от лица космонавтов, интервью инженеров, документальным тематическим видео и даже коротким новостным блокам.

Научпок – Пятиминутные мультипликационные ролики «Научпока» в фирменной интересной манере и грубой (но стильной) рисовке расскажут на тысячи вопросов обо всем на свете. Что будет, если разрезать Россомаху? Есть ли у животных язык? Что появилось раньше — курица или яйцо? А для самых занятых у них есть рубрика «Узнай за 60 секунд».

Курилка Гутенберга – Серьезный канал для современных людей. Здесь можно посмотреть лекции Казанцевой о биохакинге, узнать о происхождении человека от Дробышевского и разобраться в тайнах мироздания с Владимиром Сурдиным. Лучшие российские ученые с рассказами о самых актуальных вещах именно здесь.

Провести длинные выходные дома можно провести как с пользой, так и в свое удовольствие. Мы предложили несколько вариантов, но выбор за вами! Хороших и полезных выходных!

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