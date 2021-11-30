Москва «утонула» 3 30.11.2021, 9:52

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фото: ТАСС

В российской столице за ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков.

В Москве за ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков ― около 19%. Об этом сообщает «Интерфакс».

По предварительным данным, прирост осадков за ночь составил 11 миллиметров. Месячная норма осадков для Москвы в ноябре ― 58 миллиметров.

К утру 30 ноября в столице РФ установились рекорды температуры и атмосферного давления, сообщает портал «Метеоновости».

К семи утра температура воздуха в районе главной метеостанции Москвы на ВДНХ достигла плюс 7,5 градуса, а атмосферное давление понизилось до 712,5 миллиметра ртутного столба.

Прежний температурный рекорд для 30 ноября принадлежал 1974 году и составлял 5,8 градуса. Самое низкое давление для этого дня наблюдалось в 1988 году (718,2 миллиметра ртутного столба).

Власти Москвы предупредили о сильном ветре с порывами до 22 метров в секунду и мокром снеге в течение всего дня 30 ноября. Всего за сутки может выпасть более одной трети месячной нормы осадков.

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