закрыть
30 ноября 2021, вторник, 11:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Не представляет опасности»: в Польше оценили белорусскую армию

5
  • 30.11.2021, 10:12
  • 9,356
«Не представляет опасности»: в Польше оценили белорусскую армию

Тем не менее, польская сторона относится к событиям за восточной границей достаточно серьезно.

Польские эксперты обсудили военную интеграцию Минска и Москвы, объявление о строительстве большой базы на западе Беларуси, белорусскую армию.

Военная доктрина «союзного государства» не разглашается, но известно, что происходит как военная, так и экономическая интеграция двух государств, пишет польское издание onet.pl.

«Давление на Запад»

Профессор Лариса Лещенко, заведующая отделом восточных исследований Вроцлавского университета, считает, «что в случае угрозы для одного из союзных государств Россия будет использовать свой ядерный потенциал для сдерживания потенциальных врагов, а в случае необходимости — для сдерживания агрессии. Более того, в такой ситуации на военные режимы перейдет и объединенная промышленность двух стран. Доктрина также содержит список враждебных государств, которые, однако, формально не разглашаются, потому что, как сообщили в прессе, «хороших соседей мы и так знаем». Таким образом, прогрессивная интеграция дает Москве дополнительные инструменты для оказания давления на Запад с использованием территории и потенциала Минска».

«Не представляют опасности»

В то же время генерал-резервист Мирослав Ружаньски, президент фонда Stratpoints, заявил, что сама Беларусь и ее армия не представляют опасности для Польши, которая «на бумаге», но также и в альянсе с НАТО гораздо сильнее.

По его словам, «больше беспокоит объявление о строительстве базы авиационной и зенитной обороны в Западной Беларуси, что означает перемещение в сторону польской границы оборонительных и наступательных систем российских войск». Ружаньски считает, что «ответом Варшавы на эти шаги должно быть более активное участие польских партнеров на Западе и проявление угрозы».

Проблема для Украины

В Польше считают, что «интегрирующаяся Беларусь» также является все более серьезной проблемой для Украины, которая до сих пор рассматривала длинную, насчитывающую более тысячи километров, границу с Беларусью как безопасный рубеж. Между тем рост военного влияния России заставляет Киев начать учитывать и военную угрозу с севера».

«Польская сторона должна относиться к событиям за восточной границей гораздо серьезнее, чем только в контексте нынешнего миграционного кризиса и связанной с ним относительно небольшой военной напряженности», — резюмировали специалисты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский