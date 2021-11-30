«Не представляет опасности»: в Польше оценили белорусскую армию 5 30.11.2021, 10:12

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Тем не менее, польская сторона относится к событиям за восточной границей достаточно серьезно.

Польские эксперты обсудили военную интеграцию Минска и Москвы, объявление о строительстве большой базы на западе Беларуси, белорусскую армию.

Военная доктрина «союзного государства» не разглашается, но известно, что происходит как военная, так и экономическая интеграция двух государств, пишет польское издание onet.pl.

«Давление на Запад»

Профессор Лариса Лещенко, заведующая отделом восточных исследований Вроцлавского университета, считает, «что в случае угрозы для одного из союзных государств Россия будет использовать свой ядерный потенциал для сдерживания потенциальных врагов, а в случае необходимости — для сдерживания агрессии. Более того, в такой ситуации на военные режимы перейдет и объединенная промышленность двух стран. Доктрина также содержит список враждебных государств, которые, однако, формально не разглашаются, потому что, как сообщили в прессе, «хороших соседей мы и так знаем». Таким образом, прогрессивная интеграция дает Москве дополнительные инструменты для оказания давления на Запад с использованием территории и потенциала Минска».

«Не представляют опасности»

В то же время генерал-резервист Мирослав Ружаньски, президент фонда Stratpoints, заявил, что сама Беларусь и ее армия не представляют опасности для Польши, которая «на бумаге», но также и в альянсе с НАТО гораздо сильнее.

По его словам, «больше беспокоит объявление о строительстве базы авиационной и зенитной обороны в Западной Беларуси, что означает перемещение в сторону польской границы оборонительных и наступательных систем российских войск». Ружаньски считает, что «ответом Варшавы на эти шаги должно быть более активное участие польских партнеров на Западе и проявление угрозы».

Проблема для Украины

В Польше считают, что «интегрирующаяся Беларусь» также является все более серьезной проблемой для Украины, которая до сих пор рассматривала длинную, насчитывающую более тысячи километров, границу с Беларусью как безопасный рубеж. Между тем рост военного влияния России заставляет Киев начать учитывать и военную угрозу с севера».

«Польская сторона должна относиться к событиям за восточной границей гораздо серьезнее, чем только в контексте нынешнего миграционного кризиса и связанной с ним относительно небольшой военной напряженности», — резюмировали специалисты.

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