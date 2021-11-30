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«Больше чем за 50 часов я проехал только 10 километров»

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  • 30.11.2021, 10:42
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«Больше чем за 50 часов я проехал только 10 километров»

На границе Беларуси со странами ЕС – больше четырех тысяч грузовиков.

Дальнобойщик Александр выехал в Польшу еще на прошлой неделе. В пробку перед пограничным переходом "Берестовица – Бобровники" встал в субботу. Тогда "колейка", так на профессиональном языке шоферы называют очередь к таможне, уже растянулась на 14 километров, пишет "Настоящее время".

"Больше чем за 50 часов я проехал только 10 километров – чуть больше 10, – рассказывает Александр. – Машин стоит очень много, все на взводе, все нервничают, потому что туалетов нет, душа нет, горячей еды тоже нет. Справляемся только – ходим на заправку. Но это уже ближе к самой границе".

Движение и порядок на большинстве участков "колейки", где стоят дальнобойщики, им приходится регулировать самостоятельно. Одно из самых типичных нарушений – попытка проехать к границе без очереди.

Очереди на границах Беларуси с Польшей и странами Балтии многие дальнобойщики связывают с миграционным кризисом. Начиная с лета 2021 года мигранты из государств Ближнего Востока и Афганистана пытаются попасть в Европу через Беларусь. В основном мигранты пробуют перейти границу незаконно, сломав барьер, разделяющий Беларусь и страны Евросоюза. Но на всякий случай пограничники усилили и досмотр грузовых машин.

"Возможность попасть в тентованную машину существует. И те же самые мигранты на ходу могут и пломбу вскрыть, залезть в рефрижератор, спокойно передвигаться, – рассказывает Владимир Матягин, бывший дальнобойщик, а сейчас президент ассоциации "Грузавтотранс". – Соответственно, пограничникам приходится обращать на это внимание, смотреть, не была ли нарушена пломба, более тщательно осматривать автомобили: может, кто-то снизу зацепился".

Миграционный кризис, который привел к пробкам на границах, неизбежно закончится подорожанием товаров, считает Владимир Матягин. "Это 100% приведет к подорожанию товаров, потому что любой простой транспорта связан с издержками: командировочные расходы, простой автомобиля требует затрат, плюс если рефрижераторная установка с продуктами питания – это дополнительные затраты".

К этим затратам нужно прибавить лизинговые, кредитные и налоговые платежи перевозчиков. При этом избежать простоя по пути из Европы на восток или в обратном направлении можно – если направить грузопоток по Балтике через порты Польши, Германии и российский Санкт-Петербург. Но этот путь – более дорогой.

Министерство информации Беларуси заблокировало доступ к сайту телеканала "Настоящее Время" на территории страны. Официальной причиной названо "распространение гиперссылок на материалы, признанные экстремистскими". Жители Беларуси могут читать и смотреть материалы Настоящего Времени через VPN, в телеграме и других соцсетях, а также с помощью зеркала.

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