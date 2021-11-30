Специалисты из Германии рассказали, как часто нужно вакцинироваться от COVID-19 30.11.2021, 12:23

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Имеющиеся в данный момент вакцины в скором времени будут модернизированы.

По оценкам немецких ученых, в случае с мРНК-вакцинами, как например, BioNTech/Pfizer и Moderna повторную вакцинацию от COVID-19 придется проходить каждые полгода.

По словам представителей постоянной комиссии по вакцинации, после применения однокомпонентных вакцин, таких как Johnson & Johnson, повторно прививаться придется каждые несколько месяцев.

Об этом сообщает DW.

По мнению специалистов, имеющиеся в данный момент вакцины в скором времени скорее всего будут модернизированы в соответствии с появлением новых штаммов коронавируса.

Интерес представляет исследование, проведенное специалистами из Сингапура. Там обнаружили 58 сотрудников системы здравоохранения, которые сталкивались с высоким риском заразиться коронавирусной инфекцией, однако ни разу так и не заболели, что было подтверждено неоднократными тестами на COVID-19.

Исследователи определили их, как группу как серонегативных – имеющих большее количество Т-клеток памяти.

Т-клетки предотвращают размножение вируса в организме и инфицирование других здоровых клеток.

У всех 58 участников исследования был зафиксирован повышенный уровень протеина IFl27, символизирующих о самых ранних этапах инфицирования коронавирусной инфекции.

Возможно, в этом случае именно Т-клетки способствовали тому, что коронавирус был преодолен уже на ранней стадии.

Однако исследователи так и не смогли выяснить, откуда у этих сотрудников такой высокий уровень Т-клеток в крови.

Ученые рассчитывают, что в случае повторного столкновения с COVID-19 иммунная система будет более эффективно реагировать на инфекцию, а в конечном итоге это будет способствовать формированию коллективного иммунитета.

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