Специалисты из Германии рассказали, как часто нужно вакцинироваться от COVID-19
- 30.11.2021, 12:23
- 6,430
Имеющиеся в данный момент вакцины в скором времени будут модернизированы.
По оценкам немецких ученых, в случае с мРНК-вакцинами, как например, BioNTech/Pfizer и Moderna повторную вакцинацию от COVID-19 придется проходить каждые полгода.
По словам представителей постоянной комиссии по вакцинации, после применения однокомпонентных вакцин, таких как Johnson & Johnson, повторно прививаться придется каждые несколько месяцев.
Об этом сообщает DW.
По мнению специалистов, имеющиеся в данный момент вакцины в скором времени скорее всего будут модернизированы в соответствии с появлением новых штаммов коронавируса.
Интерес представляет исследование, проведенное специалистами из Сингапура. Там обнаружили 58 сотрудников системы здравоохранения, которые сталкивались с высоким риском заразиться коронавирусной инфекцией, однако ни разу так и не заболели, что было подтверждено неоднократными тестами на COVID-19.
Исследователи определили их, как группу как серонегативных – имеющих большее количество Т-клеток памяти.
Т-клетки предотвращают размножение вируса в организме и инфицирование других здоровых клеток.
У всех 58 участников исследования был зафиксирован повышенный уровень протеина IFl27, символизирующих о самых ранних этапах инфицирования коронавирусной инфекции.
Возможно, в этом случае именно Т-клетки способствовали тому, что коронавирус был преодолен уже на ранней стадии.
Однако исследователи так и не смогли выяснить, откуда у этих сотрудников такой высокий уровень Т-клеток в крови.
Ученые рассчитывают, что в случае повторного столкновения с COVID-19 иммунная система будет более эффективно реагировать на инфекцию, а в конечном итоге это будет способствовать формированию коллективного иммунитета.