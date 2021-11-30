«Белавиа», «Белоруснефть», «Гродно Азот»: полный список предприятий и чиновников, попавших в пятый пакет санкций ЕС 23 30.11.2021, 13:04

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Санкционный пакет будет утвержден уже завтра.

Как сообщил источник «Радио Свобода» в Брюсселе, список из 17 чиновников и 11 организаций будет утвержден 1 декабря. Санкции вступят в силу с момента подписания и публикации.

Европейский Совет внес поправки в критерии наложения санкций, чтобы «разрешить целенаправленные ограничительные меры против физических и юридических лиц, организаций или органов, которые организовывают или помогают режиму Лукашенко в содействии незаконному пересечению внешних границ государства-члена или контрабанде грузов на территорию государства-члена».

Лица, к которым применены санкции:

Игорь Крючков, начальник отдельной службы активных мероприятий пограничной службы

Анатолий Лапо, генерал-лейтенант, председатель Госпогранкомитета Республики Беларусь

Константин Молостов, начальник Гродненского погранотряда

Павел Харченко, начальник Полоцкого погранотряда

Игорь Гутник, начальник Брестской охранной группы

Александр Давидюк, начальник Лидского погранотряда

Максим Бутранец, начальник Сморгонского пограничного отряда

Анатолий Глаз, официальный представитель МИД Беларуси

Сергей Епихов, судья Минского районного суда

Игорь Любавицкий, судья Верховного Суда Республики Беларусь

Сергей Гиргель, старший прокурор Генпрокуратуры

Валентина Кулик, судья Верховного суда

Андрей Прокопук, исполнительный директор по финансовым расследованиям Госконтроля

Игорь Маршалов, директор Департамента финансовых расследований Госконтроля

Анна Соколовская, судья Коллегии Верховного суда по гражданским делам

Марат Марков, руководитель телеканала ОНТ

Дмитрий Карсюк, судья суда Центрального района г. Минска

Компании и организации, к которым будут применены санкции:

Авиакомпания «Белавиа»

Туристическое агентство «Центркурорт»

Туристическое агентство «Оскар Тур»

Гостиница «Минск»

Гостиница «Планета»

Отдельная служба активных мероприятий (ОСАМ)

Cham Wings Airlines (Сирия)

Паспортно-визовый центр VIP Grub (Турция)

Гродно Азот

«Белоруснефть»

«Гродно Химволокно»

«Белшина»

Это будет пятый пакет санкций против тех, кто поддерживает режим Лукашенко. Их наказывают за помощь в проведении антидемократической политики своими действиями или финансово.

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