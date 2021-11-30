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Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю

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  • 30.11.2021, 20:28
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Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю

Об этом рассказала министр экономики Украины.

Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю, ориентировочно это 195 млрд долларов. Об этом рассказала первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Юлия Свириденко во время онлайн встречи между представителями правительства Украины и крупнейшими международными инвестиционными компаниями и фондами. Об этом сообщает "Правительственный портал".

В ходе встречи представительница украинского правительства проинформировала инвесторов о постепенном улучшении макроэкономических показателей и прогнозах на ближайший год.

"Наша цель обеспечить постоянство основных показателей: рост ВВП, увеличение золотовалютных резервов, сдерживание инфляции в допустимых пределах. Мы стремимся довести бизнес-климат в Украине до лучших мировых стандартов. Хорошая новость состоит в том, что Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю, ориентировочно 195 млрд долларов", – отметила Свириденко.

В следующем году, по словам вице-премьера, правительство планирует выйти на высокие темпы роста внутреннего валового продукта благодаря старту ряда программ. В частности, масштабная термомодернизация жилых домов, комплексное восстановление систем орошения на Юге Украины, массовое дешевое ипотечное кредитование, активное финансирование экспортеров для дальнейшего наращивания экспорта.

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