Карантин в Украине: 16 регионов - в «красной» зоне

Карантин в Украине: 16 регионов - в «красной» зоне1
- 7.11.2021, 15:48
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Большинство регионов Украины находятся в зоне карантина.
Большинство регионов Украины находятся в "красной" зоне карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса COVID-19. В "оранжевой" зоне – 6 регионов, а в "желтой" – три.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.
В "красной" зоне находятся следующие регионы:
Киев,
Херсонская,
Одесская,
Запорожская,
Донецкая,
Днепропетровская,
Сумская,
Николаевская,
Ровенская,
Житомирская,
Ивано-Франковская,
Киевская,
Луганская,
Хмельницкая,
Черниговская,
Львовская.
В "оранжевой" зоне находятся следующие области:
Винницкая,
Волынская,
Полтавская,
Харьковская,
Черкасская,
Черновицкая.
"Желтая" зона расширилась. Теперь в ней три области:
Кировоградская,
Закарпатская,
Тернопольская.