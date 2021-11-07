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Карантин в Украине: 16 регионов - в «красной» зоне

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  • 7.11.2021, 15:48
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Карантин в Украине: 16 регионов - в «красной» зоне

Большинство регионов Украины находятся в зоне карантина.

Большинство регионов Украины находятся в "красной" зоне карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса COVID-19. В "оранжевой" зоне – 6 регионов, а в "желтой" – три.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

В "красной" зоне находятся следующие регионы:

Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.

В "оранжевой" зоне находятся следующие области:

Винницкая,

Волынская,

Полтавская,

Харьковская,

Черкасская,

Черновицкая.

"Желтая" зона расширилась. Теперь в ней три области:

Кировоградская,

Закарпатская,

Тернопольская.

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