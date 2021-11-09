закрыть
9 ноября 2021, вторник, 10:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Участники второй регулярной миссии SpaceX к МКС вернулись на Землю

3
  • 9.11.2021, 8:36
  • 1,434
Участники второй регулярной миссии SpaceX к МКС вернулись на Землю

Корабль Crew Dragon сел на воду у берегов Флориды.

Астронавты NASA и ESA Меган Макартур, Шейн Кимбро и Томас Песке, а также японец Акихико Хосидэ провели на Международной космической станции 199 дней. Корабль Crew Dragon сел на воду у берегов Флориды, сообщает dw.com.

Космический корабль Crew Dragon частной американской компании SpaceX в ночь на вторник, 9 ноября совершил посадку на поверхность Мексиканского залива у берегов штата Флорида через 8 часов после отстыковки от Международной космической станции (МКС). Аппарат доставил на Землю астронавтов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и японского астронавта Акихико Хосидэ.

Таким образом, компания успешно завершила вторую регулярную миссию к МКС. Капсула с четырьмя людьми приводнилась в 03:33 по всемирному координированному времени (06:33 по Минску). Участники миссии провели на орбите 199 дней.

На борту МКС в рамках 66-й долговременной экспедиции продолжают работу космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубнов, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Ожидается, что в ближайшие дни к ним присоединятся немецкий астронавт Маттиас Маурер (Matthias Maurer), а также астронавты NASA Раджа Чари, Томас Машберн и Кейла Бэррон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип
Путин делает все, чтобы ускорить распад России
Путин делает все, чтобы ускорить распад России Дмитрий Бондаренко