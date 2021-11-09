Найденный учеными клад викингов может изменить взгляд на историю Англии 9.11.2021, 9:53

2,344

иллюстрацонное фото

Сокровища находились в земле больше тысячелетия.

В 2015 году в Великобритании был обнаружен херефордширский клад, который до сегодняшнего дня считается одной из самых важных находок, сделанных в этой стране. Он находился в земле больше тысячелетия. Специалисты считают, что клад мог быть спрятан в 878 году викингом, который отступал вместе с остальной армией после битвы при Эддингтоне.

Об этом сообщает The Viking Herald

Сокровище отыскали рядом с городом Леоминстер, который располагается в графстве Херефордшир. На этой территории в те времена присутствовал монастырь, в котором вполне могли на зиму остановиться викинги.

Эксперты отмечают, что клад содержит несколько невероятно важных артефактов. Особое внимание привлекла подвеска с хрустальным шаром, изготовлена примерно в 5-6 столетии, а также золотое кольцо восьмиугольной формы. Также ученые отметили браслет, выполненный в форме змеи, которая кусает свой собственный хвост. Такие украшения не напоминают ни одно другое, которое было изготовлено примерно в те же времена.

Херефордширский клад вполне может открыть новые данные относительно тех взаимоотношений, которые сложились между англосаксонскими королями Альфредом Уэссексом и Кеолвульфом II. Присутствующие в кладе монеты могут указывать на то, что между правителями двух независимых друг от друга королевств был заключен союз. До этого момента историки были весьма скептически настроены относительно такой теории.

Специалисты отмечают, что монеты обладают совершенно одинаковой символикой и формой. Это наталкивает на мысль о том, что нужно заново изучить историю и определить максимально точно момент, когда произошло объединение Англии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».