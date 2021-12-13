Победа под Хотином: как гетман Ходкевич и наши предки остановили османское вторжение в Европу 13.12.2021, 17:16

Великая битва началась 2 сентября 1621 года.

Соседом Речи Посполитой на юге была Османская империя. В 17-м веке это было мощное государство турок-османов, возникшее когда-то на руинах Византии. К началу семнадцатого века их владения уже простирались на огромные пространства Передней Азии, Северной Африки, юго-восточной Европы.

Правда, длительное время отношения между Империей и Речью Посполитой не были особенно напряженными. Основным своим противником в Европе турки считали Венгрию и Австрию, через которые они хотели пробиться в Центральную Европу. Дело усложняли только подчиненные им крымские татары - своими грабительских нападений на украинские земли, да запорожские казаки, которые в ответ опустошали побережье Черного моря.

В начале же семнадцатого века обострилась соперничество за обладание землями исторических областей сегодняшней Румынии - Молдовы и Валахии. К тому же Речь Посполитая четко высказалась за военно-политический альянс с Веной, которая противостояла османам в низовьях Дуная. Все это в конце концов привело к войнам наших предков с турками, которые длились почти век.

Инициаторами военных действий стали фактически украинско-польские магнаты. Осенью 1620 года их войска вторглись в Молдову, но были разгромлены турками. Погиб и сам польский гетман. Окрыленный такой легкой победой, молодой и гордый султан Осман II начал собирать всю свою мощь для похода на Речь Посполитую. Он хвастался, что хочет достичь берегов Балтийского моря.

Понимая весь масштаб опасности, к отпору энергично готовилось и Варшаве, и в Вильне. Собирали денежные средства, мобилизовали войска. Однако в самом начале встал вопрос о военачальнике. После недолгих размышлений им выбрали Яна Кароля Ходкевича, прославленного в сражениях со шведами в Ливонии и в борьбе с Московией.

На назначение гетманом Ходкевича не в последнюю очередь повлияло то, что к борьбе с турками охотно присоединились опытные воины из ВКЛ, считает белорусский историк Михаил Чернявский, которого цитирует сайт jivebelarus.net. Под его знамена стали закаленные в боях хоругви гусарыи Николая Сенявского, Николая Зеновича, Петра Опалинского, Яна Рудомины, Николая Коссаковского, Александра Сапеги и других славных ротмистров. Тогдашний хорватский поэт Иван Гундулич написал о Хотинской битве в поэме «Осман». Там он среди прочего вспоминает роты белорусов, вооруженных саблями и ружьями.

Значительные вооруженные силы выдвинула и Польша. Были также отряды с Инфлянтов, наемники из Германии и других европейских земель. Около половины всех войск составили украинские казаки. Всего же Речь Посполитая смогла собрать около 60 тысяч солдат. И это против турецкой орды, которой (со слугами и крымскими татарами) набралось до 150 тысяч.

Ян Ходкевич был гением гусарских атак, когда крылатые всадники мощным напором сметали ряды любого противника. Но на этот раз, учитывая соотношение сил, он выбрал позиционную тактику. Разместил свой укрепленный лагерь на правом берегу Днестра у стен древнего Хотинского замка (сегодня это пограничье Молдовы и Украины). Этот замок строили белорусские мастера еще при Витовте Великом.

Перед армией ставилась задача выдержать натиск превосходящих сил врага, который к тому же имел лучшую в Европе артиллерию, и истощить его контратаками.

Полководец умело укреплял боевой дух своих воинов. Пылкий порыв молодого султана, например, он прокомментировал белорусского поговоркой: «Сярдзіты сабака - ваўкам страва». Когда же зашла речь о большом количестве турок, гетман остроумно предложил посчитать их саблей.

2 сентября 1621 года под укрепления подошли первые турецкие загоны. Они с ходу начали атаку на запорожцев, которые еще не закончили укреплять свой стан. Несмотря на большие потери от казацких ружей-рушниц, янычары пробились к линии оборонительных телег. И на них закипела сеча. Гетман послал на помощь запорожцам немецкую и польскую пехоту. Вывел за насыпные валы другие свои хоругви, вдохновляя к битве: «Бросьтесь на этих негодяев, сметая их отяжелевшие от тюрбанов головы взмахами сабель. Позади непроходимый Днестр, а перед нами - турецкие и татарские орды. Нет никаких шансов на отступление - здесь нам суждено драться и победить или погибнуть!»

Турки начали отходить и только сильный пушечный огонь приостановил наступление войск Ходкевича.

И так изо дня начались упорные приступы турок, ураганные обстрелы. Наши войска отвечали контратаками, смелыми ночными вылазками.

Пожалуй, самым тяжелым стал день 7 сентября. До обеда турки вели уничтожающий пушечный обстрел казацкого стана и то и дело пытались его атаковать. В обед же султан врасплох начал наступление на стыке защиты войск Великого княжества с польским полком королевича Владислава Вазы. Под янычарскими саблями полегли две передовые роты. Затем турки проломили защиту польской и немецкой пехоты и ворвались вглубь лагеря.

Ходкевич, мгновенно оценив смертельную опасность, послал на этот участок пеших воинов казацкого строя. Противник был отброшен за вал. Разъяренный неудачей, Осман бросил на укреплении новые войска. И тогда наш гетман ввел в бой свою испытанную силу. Через «Литвинский» ворота были выведены наилучшие хоругви белорусских гусар под командой Николая Сенявского, Николая Зеновича, Петра Опалинского, Яна Рудомины, Александра Сапеги. Возглавил контратаку сам Ян Кароль Ходкевич.

Около тысячи всадников ударили во фланг вражеской орды. Хотя турки вначале и отчаянно сопротивлялись, но их ряды были смяты тяжелыми лошадьми, пробиты гусарского пиками, изрублены саблями. Мусульмане не выдержали сокрушительного напора наших воинов с Днепра, Двины и Немана. И только ночная тьма остановила истребление турок. Эта гусарская атака громким эхом разлетелось по всей Европе.

Гусарские сабли отрезвили султана. При таких потерях под укреплениями «неверных» у его вскоре могло совсем не остаться воинов. Тогда турки изменили тактику. Они решили плотно заблокировать войска Речи Посполитой. И частыми артиллерийскими обстрелами, мелкими наскоками отдельных отрядов стремились истощить их и принудить к капитуляции.

А положение войск Ходкевича действительно делалось тяжелым. Много воинов было потеряно в ежедневных битвах и схватках с противником. Раненые и больные переполняли палатки. Хватало пороха, не хватало продовольствия. Много было только мясо, так как без овса и сена гибли лошади. Труднее всего было украинцам. Корм своим лошадям они вынуждены были добывать во время контратак - передние рубились с турками, а задние нарезали в мешки траву.

Однако туркам было еще хуже. Их также терзал голод, но больше всего – непривычный осенний холод. Их ряды заметно редели под пулями и саблями, от болезней и дезертирства. Упал моральный дух. Не помогало даже жесткое наказание трусов смертью. Надежды на поход до Балтики оказались иллюзией. Еще в начале битвы Осман объявил, что не будет есть, пока не возьмет лагерь неверных. Но позже султан уже не вспоминал о своем обещании.

Положение наших войск осложнилось плохим состоянии здоровья Яна Кароля Ходкевича. Шестидесятилетний поседевший воин был измучен почти непрекращающимися походами и сражениями, тяжелой болезнью почек, приступами падучей. Он доживал последние дни. 23 сентября, уже безмолвным, окруженный военачальниками, он передал гетманскую булаву своему преемнику, а назавтра после обеда сердце великого сына белорусского земли перестало биться. «Пан гетман умер, а с ним большое счастье милой Отчизны» - записал современник.

Окрыленные известием о смерти Ходкевича, турки снова бросились к валам Хотинского лагеря. Произошло несколько новых приступов. Особенно тяжело было запорожцам и белорусским легковооруженным отрядам – «лисовчикам». Но это были последние конвульсии раненого зверя. У османов был еще порох для битвы, но уже не хватало ни сил, ни воли.

Наконец начались переговоры, которые 9 октября закончились подписанием перемирия. По его условиям, граница между Речью Посполитой и Османской империей оставалась прежней. Но в стратегическом смысле это была победа Речи Посполтитой, остановившей османское вторжение в Европу. А у защитников лагеря на тот день оставалась одна бочка пороха ...

Турецкие войска, истощенные и деморализованные, двинулись на юг. Вернулся в Стамбул и побежденный султан. А через год его убили взбунтовавшиеся янычары.

Успех под Хотином показал, что мощь Османской империи уже начала клониться к упадку. Он показал также, что объединенные усилия белорусов, поляков, украинцев и других народов Речи Посполитой могут приводить к победам даже над самыми многочисленными армиями тогдашнего мира. После Хотинской битвы турки еще стремились продолжать экспансию. К концу столетия они даже пробовали захватить Вену. Но каждый раз терпели поражение. И наконец начали терять свои завоевания в Европе, отступая к азиатских берегам Средиземного моря.

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