В Гомеле крупный пожар уничтожил склад стройматериалов4
- 13.12.2021, 22:37
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На месте работали 14 единиц техники спасателей.
В Гомеле крупный пожар уничтожил склад стройматериалов. На месте работали 14 единиц техники спасателей. Как сообщает пресс-служба МЧС, происшествие случилось в понедельник. Спасатели получили сигнал о возгорании в 17:43. Металлический склад имеет высоту 8 метров (его размер — 20 на 60 метров). На момент пожара он уже был закрыт.
Крыша частично обвалилась, из-за чего спасатели не могли зайти в сам склад. Ликвидация возгорания продолжалась до 19 часов. Огонь уничтожил строительные материалы. Никто из людей не пострадал.
Среди версий причин пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, а также нарушение правил монтажа и оборудования электросетей.