Cмогут ли белковые вакцины справиться с пандемией коронавируса? 1 2.12.2021, 8:37

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фото: reuters

Эта технология надежно применялась в течение многих десятилетий для защиты от гриппа, столбняка или коклюша.

Некоторые люди до сих пор не хотят делать прививку от коронавируса, поскольку не доверяют как эффективным новым мРНК-вакцинам компаний BioNTech/Pfizer и Moderna, так и векторным вакцинам, разработанным AstraZeneca и Johnson & Johnson. Часть скептиков ждет появления вакцины от коронавируса, созданной на основе белка, потому что эта технология очень надежно применялась в течение многих десятилетий для защиты от гриппа, столбняка или коклюша, передает dw.com.

Первые белковые (или пептидные) вакцины от коронавируса, вероятно, будут одобрены в ЕС через несколько недель. Они тоже обеспечивают хорошую защиту от коронавируса, но вызывают меньше побочных эффектов, чем препараты, которые уже используются.

Белковые вакцины нужны для вакцинации в бедных странах

Белковые вакцины срочно необходимы для ускорения всемирной кампании вакцинации. Богатые страны в настоящее время заняты закрытием пробелов в вакцинации и бустерными прививками настолько, что слишком часто забывают: в государствах с низким уровнем доходов вакцинирована лишь малая часть населения.

Вакцины, созданные на основе белков, могут внести чрезвычайно важный вклад в борьбу с пандемией, потому что они сравнительно дешевы в производстве и их гораздо легче транспортировать и хранить при температуре от 2 до 8 °C, чем замороженные мРНК-вакцины. Кроме того, в ближайшем будущем появится возможность производить белковые вакцины в развивающихся странах с жарким климатом. Все это может оказаться очень полезным для кампаний вакцинации в регионах с неразвитой инфраструктурой.

Многообещающие кандидаты

На разработку белковой вакцины потребовалось много времени. Только в середине ноября американская фармацевтическая компания Novavax подала заявку в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на допуск в ЕС белковой вакцины от коронавируса NVX-CoV2373. Подача соответствующей заявки в США запланирована на конец года. В начале ноября Novavax получила в Индонезии разрешение на экстренное применение ее вакцины. Заявки компании также рассматривают в Великобритании, Канаде и Австралии.

В настоящее время Novavax опережает конкурентов. Однако другие производители - индийская фармацевтическая компания Biological E и китайская Clover Biopharmaceuticals, англо-французский гигант Sanofi-GlaxoSmithKline, канадская компания Medicago и южнокорейская sk bioscience - готовятся в ближайшее время подать заявки на допуск своих белковых препаратов.

Белковые вакцины разрабатывают во многих странах, а в некоторых, таких как Россия ( "ЭпиВакКорона"), Куба (Abdala) и Тайвань, их уже активно применяют в национальных кампаниях вакцинации.

Отличие белковых вакцин от векторных и мРНК-препаратов

Пептидные вакцины от коронавируса содержат крошечные частицы шиповидного белка коронавируса. Иммунная система реагирует на них намного быстрее, поскольку человеческому организму - в отличие от других вакцин - не нужно самому производить эти белки.

Вакцина Novavax не содержит убитый коронавирус. Вместо него в препарате использованы фрагменты шиповидного белка SARS-CoV-2, искусственно синтезированные в лаборатории с помощью технологии рекомбинантных наночастиц. Для этого насекомые (осенний армейский червь) были заражены вирусом с заранее встроенной частицей коронавирусного белка, благодаря чему их клетки стали "фабрикой" по производству вирусных протеинов. После этого белки были выделены из клеток насекомых и собраны в наночастицы, которые организм человека воспринимает как настоящий коронавирус и соответственно на него реагирует.

Поскольку полученные наночастицы, в отличие, например, от тех, которые использованы в мРНК-вакцинах, не содержат генетического материала, пептидные вакцины реже вызывают побочные эффекты. Однако ответная реакция организма на них слабее. Поэтому для усиления реакции на прививку в вакцину добавляют активные усилители, так называемые адъюванты. В Novavax адъювант состоит из наночастиц, состоящих из сапонины (экстракт мыльного дерева) и фосфолипидов (компонентов мембраны).

По мнению противников вакцинации, некоторые адъюванты, такие как соли алюминия, вредны для здоровья. Однако в соответствующих исследованиях не было обнаружено связи с серьезными побочными эффектами или аллергией.

Белковые вакцины требуют больше времени на разработку

До того, как пандемия коронавируса способствовала прорыву мРНК-препаратов, белковые вакцины считались особенно новаторской и отработанной технологией, говорит профессор Карлос Альберто Гусман, руководитель отдела вакцинологии и прикладной микробиологии Центра исследований инфекций имени Гельмгольца в Брауншвейге: "Белковые вакцины просто очень хорошо известны, обычно лучше переносятся и не вызывают больших вопросов. Недостаток заключается в том, что на их разработку уходит больше времени, чем на создание векторных или мРНК-вакцин".

К сожалению, крупные фармацевтические компании при разработке и тестировании белковых препаратов допускали ошибки, которых можно было избежать, и в результате потеряли месяцы. Но, появившись на рынке, белковые вакцины станут серьезными конкурентами уже использующимся векторным и мРНК-вакцинам.

Насколько эффективны белковые вакцины?

Об эффективности вакцины Novavax имеются разные данные. Как сообщила сама компания по результатам исследования в США и Мексике, общая эффективность препарата составила 90,4% - примерно как и у мРНК-вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna.

В британском исследовании, проведенном позже, в период, когда распространялся альфа-вариант, эффективность Novavax составила 83 процента. В одновременном исследовании в Южной Африке эффективность против бета-варианта составила всего около 50 процентов. А с дельта- или мю-вариантами, наверное, результат выглядел бы еще хуже. Но если варианты коронавируса продолжат так агрессивно распространяться, эффективность всех существующих вакцин будет снижаться. Вот почему нужна бустерная прививка.

Двойная защита от SARS-CoV-2 и гриппа

Вакцину компании Novavax можно также использовать для комбинированной прививки, которая должна одновременно защищать от коронавируса и сезонного гриппа. Это может оказаться разумной стратегией, потому что тогда пациенту больше не придется делать перерыв между уколами и можно будет сделать прививку против обеих болезней одновременно.

Однако в ходе исследования вакцины от коронавируса и гриппа по-прежнему вводились двумя отдельными шприцами. По словам Гусмана, "недавно выпущенный препринт отчета о белковой вакцине NVX-CoV2373 компании Novavax является прорывом и представляет первое доказательство того, что вакцину от коронавируса можно вводить одновременно с вакциной против сезонного гриппа, не влияя на ее эффективность".

Белковые вакцины сыграют главную роль в глобальной вакцинации

Европейские страны по-прежнему привержены борьбе пандемией во всем мире, хотя сейчас они заняты собственными проблемами ввиду четвертой волны распространения вируса на континенте.

Так, Германия на данный момент выделила 107 миллионов доз вакцины международной программе равного доступа к лекарственным препаратам COVAX. Она, в свою очередь, уже поставила 144 странам более 504 миллионов доз вакцины компаний AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna и BioNTech. В общей сложности ФРГ планирует поставить не менее 175 млн доз в развивающиеся страны. По данным министерства иностранных дел в Берлине, Германия является вторым по величине донором в мире.

Европейский Союз намерен бесплатно предоставить по крайней мере 500 млн доз вакцин, США пожертвовали около 252 млн доз. Однако в дополнение к существующим вакцинам в регионах со слабой инфраструктурой, вероятно, в скором будущем будут использовать и белковые вакцины. Novavax, например, уже пообещал COVAX более 1 млрд доз.

Как заявила компания, на первом этапе она будет производить 100 млн доз вакцины в месяц, позже - 150 млн доз. Большая часть первых партий вакцины пойдет в страны с низким уровнем доходов, и это было целью компании с самого начала, заявил глава Novavax Стэнли Эрк вскоре после подачи заявки в EMA на допуск вакцины к использованию в чрезвычайных ситуациях.

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