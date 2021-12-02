Сотрудник администрации Лукашенко: Массовый чиновник живет ожиданием скорого падения режима 21 2.12.2021, 8:58

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«Ждун» становится большой проблемой хунты.

Массовый чиновник живет в состоянии ожидания скорого падения режима.

Такой ожидающий чиновник несомненно бесполезен для народа, потому что у него нет устремлений и желаний преобразовывать страну к лучшему, пишет Артем Проскалович, бывший сотрудник администрации Лукашенко.

Другое дело, что ждун становится большой проблемой хунты. Это от заводчан и учителей хотят лояльности, беспрекословности и безынициативности. Но цепляющуюся за власть верхушку не устраивает, когда все приказы исполняются спустя рукава, любое поручение не вызывает ничего, кроме раздражения, царит всеобщая апатия. Руководители злятся на нижестоящих начальников, те – на подчиненных, подчиненные – на Лукашенко. Потом случаются самолеты, мигранты, интервью BBC и прочие самострелы.

Фундамент разрушается. И режиму нечего предложить в качестве стимулов по его укреплению.

Если раньше чиновники ждали выхода на пенсию, то теперь ждут ухода эпохи Лукашенко.

И то, и другое – неизбежно. Но второе мы можем приблизить.

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