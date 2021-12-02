закрыть
2 декабря 2021, четверг, 12:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сотрудник администрации Лукашенко: Массовый чиновник живет ожиданием скорого падения режима

21
  • 2.12.2021, 8:58
  • 37,388
Сотрудник администрации Лукашенко: Массовый чиновник живет ожиданием скорого падения режима

«Ждун» становится большой проблемой хунты.

Массовый чиновник живет в состоянии ожидания скорого падения режима.

Такой ожидающий чиновник несомненно бесполезен для народа, потому что у него нет устремлений и желаний преобразовывать страну к лучшему, пишет Артем Проскалович, бывший сотрудник администрации Лукашенко.

Другое дело, что ждун становится большой проблемой хунты. Это от заводчан и учителей хотят лояльности, беспрекословности и безынициативности. Но цепляющуюся за власть верхушку не устраивает, когда все приказы исполняются спустя рукава, любое поручение не вызывает ничего, кроме раздражения, царит всеобщая апатия. Руководители злятся на нижестоящих начальников, те – на подчиненных, подчиненные – на Лукашенко. Потом случаются самолеты, мигранты, интервью BBC и прочие самострелы.

Фундамент разрушается. И режиму нечего предложить в качестве стимулов по его укреплению.

Если раньше чиновники ждали выхода на пенсию, то теперь ждут ухода эпохи Лукашенко.

И то, и другое – неизбежно. Но второе мы можем приблизить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип