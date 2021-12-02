Какой сигнал посылает Кремль? 5 Константин Елисеев

2.12.2021, 11:35

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Россия решила пойти на дальнейшую эскалацию военной ситуации вокруг Украины.

Кремль, сосредоточив свои войска у границ Украины, посылает сигнал как Киеву, так и нашим партнерам — «мы можем повторить то, что уже сделали в 2014 году». Сейчас все оценивают поведение Путина через призму 2014 года. Тогда как недавно признала канцлер Ангела Меркель, никто не верил, что Путин нарушит базовые правила международной жизни. Но он на это пошел. И такие действия — оккупация Крыма и Донбасса — сейчас работают на него. То есть, если в 2014 году никто не верил, что Путин нападет, то сейчас наоборот.

Как это произошло?

Кремль прибег к ряду демаршей, которые остались без адекватной реакции со стороны международного сообщества. Вспомнить хотя бы закрытие Миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах в Донецке/Гуково. Или обнародование в СМИ переписки Нормандской четверки, чем Россия медленно убивает Н4. Или фактическое замораживание Москвой Нормандского формата переговоров. Как и подписание Путиным указа об экономическом аншлюсе ОРДЛО, регулярное блокирование деятельности СММ ОБСЕ на оккупированных территориях. Не говоря уже о спецоперации по провоцированию кризиса нелегальных мигрантов на границах с Польшей и Литвой. Стабильности это все не добавляет, как и перспектив урегулирования.

Во второй раз через год активизировалась тема наращивания войск РФ на границе параллельно с обострением ситуации на контактной линии. Случайностей никаких нет. А есть демонстрация намерений Кремля на дальнюю перспективу. Этот элемент продолжает оставаться постоянно присутствующим, обостряясь по указанию из Кремля. Это то, к чему нужно готовиться на долгие годы.

Россия решила пойти на дальнейшую эскалацию военной ситуации вокруг Украины, поскольку видит слабость коллективного Запада. Такие окна возможностей не часты. Сейчас в Объединенной Европе не хватает настоящего лидера, который мог бы повести за собой. Там пока сомневаются в дилемме, что важнее — цена или ценности. Тем более, Россия от обострения ситуации вокруг границ Украины в апреле получила то, к чему стремилась: и «зеленый свет» в завершение и фактический запуск Северного потока-2, и поглотила Беларусь под молчаливое согласие Запада; и встреча Путина с президентом Байденом 16 июня в Женеве), и застенчивое снятие с повестки дня вопроса о скором членстве Украины в НАТО, о чем наглядно свидетельствует текст новой Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США.

Таким образом вынужден констатировать, что Москва максимально использовала последний период для решения наболевших вопросов в собственных интересах.

Константин Елисеев, Telegram

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