Сколько грузовиков стоит в очередях на границе? 20.12.2021, 17:25

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иллюстрационное фото

Вместо поездок по европейским дорогам, тысячи водителей «живут» на границе Беларуси и ЕС.

Профессия водителя-международника оказалась не такой уж и романтичной. Вместо поездок по европейским дорогам, тысячи водителей "живут" на границе Беларуси и ЕС, пишет autogrodno.by.

Изменилась ли ситуация за прошедшую неделю и что происходит сейчас?

Прошедшая неделя добавила "седых волос" водителям. Сначала Польша ввела обязательные ПЦР-тесты для всех, кто въезжает на территорию страны-соседки из-за пределов ЕС, затем для дальнобойщиков сделали послабление, но разговоры опережали административные процедуры. Вскоре ситуация нормализовалась, однако, многим пришлось потерять лишнее время и понервничать.

Напомним, осенью 2021 на выезд из РБ в очередях стояло в среднем от 1 200 до 2 000 грузовиков. Очередь резко увеличилась в конце ноября:

- 22 ноября 2021 в очередях скопилось 2 950 грузовиков

- 27 ноября - уже 3 750 фур

- 29 ноября - 4 130 грузовиков

- 1 декабря в очередях находилось более 4 620 фур

- 6 декабря установился антирекорд - более 4840 фур!

- 13 декабря в очередях скопилось более 4560 большегрузов.

Сегодня, 20 декабря, выезда из Беларуси ожидают более 4 080 грузовиков. Впервые за долгое время их количество начало снижаться.

Где очереди самые большие?

Польское направление:

ПП "Берестовица" - более 580 грузовиков

ПП "Козловичи" - более 800 грузовиков

По информации польской стороны, время ожидания в очереди на въезд в Беларусь у ПП "Бобровники" снизилось до 20 часов.

Литовское направление:

ПП "Привалка" - более 170 грузовиков

ПП "Бенякони" - более 450 грузовиков

ПП "Каменный Лог" - более 240 грузовиков

ПП "Котловка" - более 410 грузовиков

ПП "Видзы" - более 260 грузовиков

Латвийское направление:

ПП "Урбаны" - более 690 грузовиков

ПП "Григоровщина" - более 480 грузовиков

Оказалось, что очередь заметно приросла у ПП "Козловичи": + 100 грузовиков. Заметнее всего очередь снизилась у ПП "Привалка": минус 160 грузовиков.

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