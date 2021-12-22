Игорю Олиневичу и белорусским анархистам дали огромные сроки от 18 до 20 лет
- 22.12.2021, 11:22
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Незаконный процесс проходил в закрытом режиме.
В Беларуси оглашен незаконный приговор по «делу анархистов», сообщает «Весна-96».
Игоря Олиневича, Дмитрия Дубовского, Дмитрия Резановича и Сергея Романова лукашисты обвинили в «терроризме, незаконном обороте оружия и перемещении через границу».
В Минском областном суде судья Валерий Тулейко огласил огромные сроки для участников «группы Олиневича»:
Игорь Олиневич получил 20 лет
Дмитрий Дубовский — 18 лет
Дмитрий Резанович — 19 лет
Сергей Романов — 20 лет
Сам судебный процесс проходил в закрытом режиме.