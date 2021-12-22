«На рынке подержанных машин в Беларуси — цунами продаж» 2 22.12.2021, 15:01

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А что будет дальше?

Про подорожание новых автомобилей в салонах мы рассказали. Описали и перспективы импорта машин из США и Европы под льготную растаможку. Финалом этой трилогии о ковидной эпохе в автосфере станет рассказ автоподборщика о ситуации на внутреннем рынке бэушек. Почему стало меньше объявлений? Откуда рост продаж зимой, если ранее торговля всегда была на подъеме лишь осенью и весной? И самое главное: если цены на подержанные модели уже подросли на 20%, чего ожидать от следующего года?

Вкратце опишем хронологию происходящего. Весной 2021 года производители заявили о нехватке микрочипов, которые входят в состав множества автомобильных систем: от мультимедиа до активной и пассивной безопасности. Ситуацию на производствах в разных странах усугубила череда локдаунов. В итоге дилеры остались без моделей, в то время как покупателей меньше не стало. Образовался дефицит — клиенты стали все чаще слышать фразу «нет в наличии». Салоны начали предлагать те же модели, но дороже — обвешанные «допами» (чтобы не просесть в выручке). По прогнозам рост цен сохранится, пишет onliner.by.

Взглянув на варианты от официальных дилеров, люди стали больше интересоваться другим рынком — импорта из Европы и США. За те же 12 тыс. (с учетом льготной растаможки) можно пригнать модель классом выше, пусть и битую. Спрос вырос и здесь. Однако в Америке разбивать машины чаще не стали, аукционных авто осталось такое же количество. Покупателей же стало больше — и, конечно, цены поднялись. Бывает, продавцы повышают начальную ставку (реже); бывает, больше игроков бьются за одну модель, и тогда ставки тоже повышаются. Причем тенденция роста цен сохранится.

И вот мы добрались до внутреннего рынка, частных продавцов, перекупов и автобарахолок. Очевидно, что если в других сегментах повысили цену, то и здесь решили не отставать. Как это бывает? Кто-то решил, мол, машина у меня хорошая, альтернативу ей по такой цене в шоурумах и на аукционах не найти, можно и повысить стоимость. Если раньше потенциальный покупатель просто закрыл бы страничку с таким объявлением, то сейчас добавляет его в закладки. Несколько удачных сделок с новыми ценами — и цифры стали расти повсеместно. Говорят, средний чек вырос на 20%. Так ли это? Ответы поможет найти Сергей Стружко, руководитель компании AutopodborMinsk.

Почему уменьшилось количество объявлений на барахолках?

— Мы стали чаще работать с покупателями из России. В 2014—2015 годах, когда просел российский рубль, белорусы активно ездили в РФ скупать машины. Сейчас россияне выгребают все из РБ. Просто потому, что на родине им банально нечего купить, а спрос велик. Белорусы могут предложить совсем небольшое число автомобилей (рынок невелик), но и цена у нас пока что ниже. Покупка здесь выгодна соседям даже с учетом доставки и установки кнопки ГЛОНАСС. Главный ориентир у россиян — не цена, а год выпуска и состояние. Стали больше звонить и перекупы из РФ — они сразу спрашивают, что чаще всего берут, прикидывают дельту, которую смогут заработать на перепродаже.

Россияне чаще всего забирают 3—5-летних «европейцев», «американцев» и электромобили. В топе продаж — Tesla Model 3, Volkswagen Passat, Renault Scenic, Peugeot 308, Ford Fusion, Honda Accord. Если раньше вывозили в основном те модели, которые не представлены у них на рынке, то сейчас едут и за Kia Rio, и за Hyundai Solaris.

Как ажиотаж среди покупателей из РФ отражается на белорусах?

— У нас тоже наблюдается дефицит. Последний пример. Искали клиенту из Беларуси бюджетную б/у модель за цену «по верху рынка» — 14 тыс. Нашли, убедились в хорошем состоянии образца. Но клиент перезвонил и сказал, что принял решение подождать четыре месяца и купить новый автомобиль. То есть сейчас приходится ждать более четырех месяцев, чтобы приобрести «бюджетку».

Еще один показательный случай. Заключили договор с клиентом о подборе машины под бюджет в 7 тыс. с пробегом около 100 тыс. км, но не более. Нашли несколько достойных вариантов, но человек попросил посмотреть еще — чтобы было с чем сравнить. Продолжаем поиск, а первый автомобиль «уходит». Переходим ко второму — его тоже уже забрали. И цены на оставшиеся стали расти просто на глазах. За два-три дня из продажи исчезают по четыре варианта. А появляются один-два. И хорошие образцы, сами понимаете, не задерживаются.

Белорусы чаще выбирают транспорт с более объемными двигателями и выше классом. Очень сложно убедить клиентов в простой истине: если за 12 тыс. искать машину высокого класса, с мотором большого объема, но старше, то все это пойдет в ущерб состоянию. Потом начнутся траты на ремонты. Тот же Polo 2015 года за 10 тыс. будет в гораздо лучшем состоянии.

Верен ли показатель роста цен на «бэушки» в 20% с начала года? И сохранится ли тенденция?

— Думаю, механизм такой: владелец идет к дилеру, чтобы поменять свою «трехлетку» на такую же модель, но актуального года. А ему там говорят, что Polo, например, уже не продается условно за 13 тыс., он стоит 15,5. Человек понимает, что теперь ему не хватает накопленных денег, надо повысить цену на «бывшую». Другой продавец при составлении объявления приценивается, видит в продаже такие же модели, но с бóльшим пробегом. Он тоже указывает сумму, порой даже бóльшую, чем планировал изначально. Эта цепочка работает невероятно быстро. Подогревается процесс и теми, кто боится, что вскоре все автомобили станут еще дороже. Они спешат купить хоть что-то на ту сумму, которая у них есть.

Подорожали даже машины за 1000 долларов в эквиваленте. В этом сегменте тоже есть свой спрос. Но на него больше всего влияют перекупы: очень быстро забирают, с минимальными вложениями восстанавливают до более-менее нормального вида и выставляют на продажу вновь, только в два-три раза дороже. Я был удивлен, когда выяснилось, что такие перекупы зарабатывают не меньше, чем те, кто занимается пригоном из Европы.

Каковы прогнозы на 2022 год на рынке вторички?

— Предпосылок для снижения или даже остановки цен я не вижу. Определенно, они будут только подниматься. Прямо сейчас мы наблюдаем нестандартную ситуацию, не встречавшуюся мне ни разу за все пять лет работы. Мы ведем статистику по каждому месяцу. Всегда продажи активизировались весной и осенью. В этом сентябре тоже была традиционная постотпускная волна, но потом она не спала, а превратилась в цунами, которое продолжается и в эти дни.

Такого количества работы раньше не было, и спрос продолжает расти. Еще полгода назад Megane за 12 тыс. был никому не нужен, а недавно с нашей помощью человек купил эту модель за 15,7 тыс. Еще пример: Volvo V40 2016 г. в. с двухлитровым дизельным мотором был куплен в 2020-м за 13 тыс., сейчас эту же машину покупают за 16 тыс. Можно сказать, даже б/у авто в хорошем состоянии нынче можно расценивать как инвестицию, источник пассивного дохода.

Нужно обратить внимание: цены на «бэушку» продолжают подтягиваться. А с учетом дефицита новых машин в 2022-м стоит ждать еще большего повышения цен. И так будет продолжаться до тех пор, пока наши и российские покупатели будут готовы платить. Даже если через полгода дилеры восполнят склады новых автомобилей, они не забудут, что с четырех проданных моделей за счет «допов» можно заработать ту же сумму, что и с пяти базовых версий. Игра на повышение будет длиться до тех пор, пока покупатели не перестанут массово соглашаться на такие условия.

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