«Купаловцы» покажут спектакль, на который в Минске невозможно было купить билеты 1 22.12.2021, 16:38

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Роли в новой постановке исполнят те же актеры, что и на минских показах.

Независимая группа «Купалаўцы» объявила о втором спектакле второго сезона: «Radziva Prudok» по одноименной книге Андруся Горвата, пишет zerkalo.io.

Некоторое время Горват работал дворником в Купаловском театре. Летом 2015-го он уволился и уехал на ПМЖ в деревню Прудок. Его записи в фейсбуке, которые рассказывали о жизни в Прудке, стали собирать все большую аудиторию. Постепенно из них сложилась книга. Вышедшая в конце 2016 года, она вместе с козой Тетей и другими героями ворвалась в 2017-м в массовую культуру и побила рекорды по скорости продаж: за один день презентации допечатанного тиража разошлось 700 экземпляров.

В начале 2018-го актеры Купаловского Роман Подоляко и Михаил Зуй сняли по мотивам этой книги короткометражный фильм. А вскоре Подоляко стал одним из победителей конкурса режиссерских экспликаций, которое объявило Министерство культуры, и получил возможность поставить спектакль на малой сцене Купаловского. Премьера состоялась в том же 2018 году. Спектакль пользовался популярностью, на него было невозможно достать билеты.

Роли в новой постановке исполнят те же актеры, что и на минских показах: Светлана Аникей, Дмитрий Есеневич и Михаил Зуй.

Белорусы смогут увидеть онлайн-версию спектакля 25 декабря на ютуб-канале «Купалаўцы». Там же 13 января можно будет увидеть постановку «Запіскі афіцэра Чырвонай Арміі» по одноименному роману Сергея Песецкого. Его премьера в офлайн-формате состоялась в начале декабря в Кракове на фестивале «Божественная комедия».

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