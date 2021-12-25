Libereco: Отключение режима Лукашенко от SWIFT — одно из наших основных требований 6 25.12.2021, 9:32

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Как западные правозащитники усложняют бизнес белорусскому режиму.

Libereco – Партнерство за права человека – независимая немецко-швейцарская неправительственная организация, занимающаяся защитой прав человека в Беларуси и Украине c 2009 года. Организация неоднократно поддерживала протестующих белорусов и призывает к усилению санкций против режима Лукашенко.

Глава немецкого отделения Libereco Марко Фибер рассказал сайту Charter97.org, как организация усложняет жизнь белорусскому режиму.

– Вы занимаетесь активной поддержкой белорусских политзаключенных, также довольная известна ваша акция «крестные отцы для политзаключенных». Расскажите, в чем суть этой акции?

Robin @mesarosch has become the godparent of the political prisoner Andrei Voinich, who is denied appropriate medical aid. @verenahubertz is now the godparent of Yauhen Afnahel and @DeborahDuering of Iryna Kastsiuchenka.#WeStandBYyou #StandBYBelarushttps://t.co/VtwFurQRex — Libereco – PHR (@LiberecoPHR) December 20, 2021

– Идея зародилась более 10 лет назад, когда режим подавил протесты после президентских выборов 2010 года. Если я не ошибаюсь, 7 из 9 кандидатов в президенты были заключены в тюрьму. Тогда мы пришли к мысли, как поддержать политзаключенных. Мы попросили западных политиков из национальных правительств, а также Европейского парламента, «усыновить» одного из заключенных. Это было довольно успешно. Но тогда в Беларуси было всего несколько политзаключенных, а не сотни, как сейчас.

За несколько месяцев до выборов 2020 года, когда арестовали Сергея Тихановского, мы снова начали эту кампанию. Идея акции состоит в том, чтобы побудить политиков лоббировать усиление давления на Беларусь, а также активно контактировать с адвокатами и членами семьи заключенного. Зачем мы это делаем? Прежде всего, чтобы показать режиму, что заключенные не одни.

Более того, в прошлом мы узнали, что это каким-то образом предотвращает пытки в тюрьме, особенно когда политзаключенный не является известным активистом оппозиции. Большинство политзаключенных – совершенно обычные белорусы, которые были пойманы на улице и посажены на несколько лет за решетку.

С помощью этой кампании мы хотим, чтобы белорусские власти знали, что общественность в других странах знает, что происходит в их тюрьмах. Другая цель – мотивировать заключенных, сказать им, что они не одни. Я считаю, что психическое здоровье в тюрьме тоже очень важно.

– На протяжении многих лет белорусский режим отказывал главе Libereco Швейцария Ларсу Бюнгеру во въезде в Беларусь. По вашему мнению, насколько белорусский режим боится правозащитных организаций, которые рассказывают людям правду о происходящем?

– Не знаю, будет ли «боится» правильным словом, но режим это определенно раздражает. Мы стараемся усложнить их бизнес. Взять, к примеру, нашу нынешнюю кампанию о западных компаниях, которые размещают рекламу на белорусских государственных телеканалах. Я бы сказал, что с экономической точки зрения это не имеет большого значения, но было бы большим знаком, если бы крупные западные компании публично заявили, что они больше не публикуют никаких рекламных роликов на белорусском государственном телевидении.

Подобно тому, как Nivea и Skoda объявили о прекращении спонсорства чемпионата IIHF в Минске в прошлом году. Думаю, Лукашенко было больно, потому что он большой фанат хоккея. Для большинства мировых лидеров это не было бы большой проблемой, однако это было неприятно для Лукашенко. Как будто кто-то забрал его плюшевого мишку. Таким образом, многие мелкие действия наносят ущерб белорусскому режиму. Мы, как НГО, можем только оказывать давление на западные компании и правительства, чтобы они что-то сделали. На это нужно время, но, в конце концов, какой-то результат будет.

– Ваше расследование в отношении западных компаний, закупающих рекламу на белорусских государственных каналах, вызвало настоящий резонанс в белорусских СМИ. Привлекло ли оно внимание СМИ и политиков Европы?

– Мы, точнее, многие помощники из Беларуси, уже в августе начали считать западные ролики на белорусском государственном телевидении. Им приходилось смотреть все эти государственные телеканалы вечером по 3 часа в неделю, что было для них своего рода пыткой (смеется — ред.).

Результат этого расследования вышел на международный уровень. Датские СМИ сосредоточились на пивоварне Carlsberg, информационное агентство AP рассказало о компаниях, базирующихся в США, британские СМИ освещали британские компании, а многие швейцарские и немецкие газеты писали о швейцарских и немецких компаниях.

Мы только сделали отчет, но хотели оказать прямое давление на компании. Например, мы связались с Henkel до того, как был опубликован последний отчет, но компания не ответила нам. Теперь, после того, как с ними связалась одна из самых влиятельных газет Германии, Frankfurter Allgemeine Zeitung, компания Henkel наконец отреагировала. Они заявили, что не будут продлевать контракты. Некоторые компании заявили, что тоже займутся этим вопросом. Однако наша цель состоит в том, чтобы все западные компании прекратили контакты с белорусским государственным телевидением.

Некоторые компании сказали нам, что это не они покупают рекламу, а какие-то дочерние компании в России или Беларуси. Для нас это просто оправдание, потому что материнская компания в Германии должна просто сказать своим партнерам, чтобы они прекратили эти контакты, потому что это плохой пиар. Говоря реалистично, белорусский рынок для них не так важен, если сравнивать его с немецким или американским. Я не верю, что они хотят потерять свой позитивный имидж в мире, поэтому прекратить эти контакты намного проще, и именно это мы им говорим.

– Почему в демократических странах до сих пор считается нормальным иметь бизнес с такими режимами, как режим Лукашенко?

— Деньги по-прежнему имеют значение, самая большая проблема в том, что это законно. Многие компании говорят, что у них есть юридические контракты, следовательно, есть обязательство их выполнять. Более того, заключение нового контракта является законным. Это не то, что в Иране, где действительно жесткие санкции. В Беларуси можно делать практически все, кроме оружия и прочего.

Конечно, компании делают это, потому что с правовой точки зрения им ничего не мешает. Поэтому мы призываем к дополнительным санкциям, особенно в отношении запрета коммерческой рекламы в белорусских государственных СМИ, потому что деньги идут напрямую режиму и его пропаганде.

– Как сделать этим контакты максимально токсичными?

– Протесты: в письмах, в социальных сетях и на улицах. Я знаю, что белорусская ассоциация в Германии Razam довольно активна в Гамбурге и других городах Германии. У них было много протестов. Если есть люди, которые регулярно приходят под парадные двери компаний и требуют такой простой вещи, чтобы просто прекратить показ рекламы на телевидении, то средства массовой информации освещают такие истории. Им нравится, если есть связь международной проблемы, диктатуры в Беларуси, с их родным регионом, местной компанией. Поэтому СМИ требуют заявлений от компаний. В конце концов, разные силы заставляют их расторгать контракты.

– Libereco выступила с сильным заявлением после захвата самолета Ryanair в небе над Беларусью. Вы призвали к жестким санкциям – вплоть до отключения от SWIFT. Почему важно жестко реагировать на подобные выходки диктаторов?

– То, что мы увидели в последние месяцы, – это совершенно новый уровень. насилия Да, до августа 2020 года в Беларуси была диктатура, в конце 90-х и начале 2000 года были убийства, но теперь это ежедневный террор против собственного населения. Сейчас уже более 900 официально признанных политзаключенных, их число продолжает расти. Мы видели, что людей сажали в тюрьму только из-за неправильного Telegram-канала на их телефоне, из-за бело-красно-белых флагов на окнах или просто за то, что они оказались на улице не в том месте и в неподходящее время. Людей за незначительные вещи приговаривают к тюремному заключению на несколько лет.

Мы видели интервью Лукашенко BBC, где он открыто заявил, что белорусские власти пытали людей. Он должен нести за это ответственность. Всего того, что сделали Евросоюз и другие западные страны, до сих пор недостаточно, поэтому отключение от SWIFT – одно из наших основных требований.

– На ваш взгляд, какие инструменты может использовать демократический мир, чтобы приблизить победу белорусского народа?

– Главное – проявить солидарность: написать письма политзаключенным. Один из самых простых способов – снять, я бы сказал, советский красно-зеленый флаг и поднять бело-красно-белый флаг независимой и свободной Беларуси во время спортивных мероприятий, перед отелями и т. д. Как в Риге, когда мэр города сделал это во время чемпионата IIHF. Он показал настоящий флаг белорусского народа. Это мелочь, но для белорусов это очень много значит.

Важно поговорить с западными политиками, семьей, соседями, друзьями и всеми остальными в вашей стране: люди сталкиваются с жестокой диктатурой в стране, находящейся всего в нескольких сотнях километров от них. Более того, многим белорусам пришлось бежать из страны и начать новую жизнь в Украине, Литве, Польше и Германии. Если вы знаете белоруса, то просто поговорите с ним, спросите, чем вы можете помочь, проявите солидарность.

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