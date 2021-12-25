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Что будет с ценами на автомобили в 2022 году в Беларуси

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  • 25.12.2021, 13:18
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Что будет с ценами на автомобили в 2022 году в Беларуси

Дефицит микрочипов повлияет на спрос и предложение новых авто.

Главным «агентом влияния» на рынок новых авто в 2022 году будет продолжающийся дефицит микрочипов. Читай — объемы производства новых автомобилей будут падать при растущем спросе. В результате — дефицит машин и повышение отпускных цен, пишет Office Life.

Машин — нет, а спрос — есть

Во всяком случае на российском рынке продолжается рост цен. И весьма приличный. Как пишет motor.ru, популярный седан Volkswagen Polo прибавил внушительные 27% по отношению к цене в январе — сентябре 2020 года. Другие модели российской сборки тоже продолжают дорожать, так что и белорусов в 2022 году ждет трансформация народных бюджетников в нечто, по цене приближающееся к среднему классу.

Например, сейчас в Беларуси базовый Volkswagen Polo с 1,6-литровым 90-сильным мотором и механической коробкой передач уже стоит в пересчете $14500. И это даже без кондиционера.

С учетом все дорожающих кредитных программ замена старого автомобиля на новый в 2022 году выглядит не самой удачной затеей. Журналисты дают прогноз — берите сейчас, пока не подорожало еще больше. Да и то при условии, что автомобиль есть в наличии. Скоро складские запасы белорусских дилеров закончатся, а пополнять их будет сложно.

Фокус на вторичный рынок

В условиях растущих цен на новые авто можно ожидать повышения спроса на «свежепригнанные» автомобили из Европы. Знаменитый 140-й указ, позволяющий сэкономить 50% на растаможке многодетным семьям, инвалидам первой и второй групп, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов, все еще поддерживает стабильный приток подержанных автомобилей в нашу страну. Причем значительная часть этого потока перенаправляется в Россию. С учетом острого дефицита и роста цен на новые авто можно предположить, что бездонный российский рынок с жадностью будет поглощать 3-5-летние авто из Европы транзитом через Беларусь. С вполне логичным следствием этого — ростом цен на «бэушку».

— На мой взгляд, цены на подержанные автомобили уже достигли своего потолка, — рассказал журналистам Евгений, руководитель компании по подбору машин «Автогарант.бел». — Максимум можно ожидать повышения на 10%. Причин для роста несколько, и одна из них проста — спрос превышает предложение. На фоне дефицита новых авто возник недостаток машин и на вторичном рынке. Если раньше на европейских аукционах сражались белорусские и украинские покупатели, то сейчас к ним присоединились россияне. Второй момент — пандемия привела к тому, что европейцы мало ездили на машинах, не накатывали пробег. И поэтому сейчас не спешат избавляться от своих автомобилей. Но все же сильного роста цен в следующем году не будет, потому что дальше уже некуда — авто с пробегом по ценам уже приближаются к новым.

Электро — сила?

Рынок электромобилей растет не так стремительно, как хотелось бы, хотя за период действия нулевой пошлины и совершил количественный скачок. Но в свете возврата таможенных пошлин не превратится ли поток в тонкий ручеек? Повышение цены на электрокары разом на 15% на какое-то время остудит пыл желающих пересесть на модный вид транспорта. Два-три месяца уйдет на привыкание к новым ценам. А дальше все пойдет по накатанному пути.

В Беларуси физлица, а теперь еще и юрлица освобождены от уплаты НДС при ввозе электромобиля. То есть 20-процентная разница в цене с российским рынком сохранится. Более того, раз есть пошлина, то здесь уже вступает в силу действие 140-го указа. То есть инвалиды и многодетные семьи могут ввезти электрокар с возмещением 50% от пошлины.

Давайте посчитаем на примере условного электромобиля стоимостью $40000. При ввозе в Беларусь пошлина составит $6000 или $3000 с учетом льготной растаможки по 140-му указу. НДС — нулевой. Итого — $43000.

При ввозе такого же автомобиля в Россию покупатель заплатит 15% пошлины плюс 20% НДС. То есть плюс 35% к цене, или $14000. Итого — $54000. И чем дороже автомобиль, тем более ощутимой будет эта разница. Заманчивая экономия, ради которой стоит заняться поисками родственника или знакомого «инвалида-многодетного» в Беларуси.

Как ни крути, но 2022 год пока выглядит перспективным только для тех, кто решил продать свой автомобиль — на фоне дефицита новых машин цены на вторичном рынке ползут вверх. И свои условия будет диктовать продавец. А вот покупка нового автомобиля приведет либо к повышенным тратам, либо к долгому ожиданию, либо к тому и другому вместе.

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